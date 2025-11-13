SAD opet udara: Na Karibima ubijena četiri narkoterorista, nema preživjelih

'U napadu koji se dogodio na Karibima ubijena su četiri narkoterorista, nema preživjelih', citirao je CNN dužnosnika u četvrtak.

Pentagon nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar.

Američki napadi na brodove, za koje se smatra da služe za krijumčarenje droge na Karibima i uz pacifičke obale Latinske Amerike, ubili su desetke ljudi.