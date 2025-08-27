SAD će od carina godišnje uprihoditi više od 500 milijardi dolara?

Bessent je na sastanku kabineta u Bijeloj kući rekao da je njegova ranija procjena od 300 milijardi dolara prihoda na godinu bila premalena.

"Imali smo značajan skok od srpnja na kolovoz i mislim da ćemo vidjeti još veći od kolovoza na rujan", rekao je.

"Zato mislim da bismo mogli biti na putu prema daleko više od pola bilijuna, možda prema bilijunu", dodao je.