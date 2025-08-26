nove carine

Trump promijenio retoriku i nikad žešće zaprijetio Kini: Moraju nam dati. Ako nam ne daju...

I.J./Hina

26.08.2025 u 11:19

Trumpove najnovije izjave sasvim su oprečne pomirljivijem tonu njegovih komentara s početka kolovoza, kad je najavio 90‑dnevno produljenje trgovinskog primirja s Kinom.
Trumpove najnovije izjave sasvim su oprečne pomirljivijem tonu njegovih komentara s početka kolovoza, kad je najavio 90‑dnevno produljenje trgovinskog primirja s Kinom. Izvor: Profimedia / Autor: Aaron Schwartz / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u ponedjeljak da će nametnuti carine od 200 posto na uvoz kineske robe ako Peking ne uspostavi pouzdane isporuke magneta od rijetkih zemnih metala u SAD.

"Moraju nam dati magnete. Ako nam ne daju magnete, morat ćemo im naplaćivati carinu od 200 posto, ili nešto slično", izjavio je Trump u ponedjeljak u Bijeloj kući na sastanku s južnokorejskim predsjednikom Leejem Jaejem Myungom.

Američki predsjednik priznao je da bi takve ekstremne mjere u praksi zaustavile trgovinu s Kinom, dodavši da bi taj scenarij, bude li to nužno, bio prihvatljiv za SAD. Rijetki zemni metali ključne su sirovine za modernu tehnologiju, a upotrebljavaju se u proizvodnji mobitela, vjetroturbina, električnih vozila i vojne opreme. Osobito važnu ulogu imaju magneti od tih metala.

vezane vijesti

Kina je vodeća svjetska zemlja u proizvodnji i obradi rijetkih zemnih metala, dok se SAD oslanja na uvoz. U jeku trgovinskog sukoba Peking je ranije ograničio izvoz rijetkih zemnih metala i magneta.

Trumpove najnovije izjave sasvim su oprečne pomirljivijem tonu njegovih komentara s početka kolovoza, kad je najavio 90‑dnevno produljenje trgovinskog primirja s Kinom.

U svibnju su dvije zemlje pristale na obustavu troznamenkastih carina radi poticanja dijaloga o trgovini, opskrbi rijetkim zemnim mineralima i pristupu čipovima za umjetnu inteligenciju.

Kineska delegacija na čelu s glavnim pregovaračem Lijem Chenggangom doputovat će ovaj tjedan u Washington na daljnje pregovore, izvijestio je Wall Street Journal.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nove carine

nove carine

Trump promijenio retoriku i nikad žešće zaprijetio Kini: Moraju nam dati. Ako nam ne daju...
o nuklearnom oružju

o nuklearnom oružju

Otkriven dosad nepoznat detalj sa sastanka Putina i Trumpa: 'Rusija je spremna. Mislim da bi i Kina to učinila'
stručnjaci oduševljeni

stručnjaci oduševljeni

Iz Japana stiže revolucija u energiji. Evo kako funkcionira tehnologija budućnosti

najpopularnije

Još vijesti