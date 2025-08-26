Trump promijenio retoriku i nikad žešće zaprijetio Kini: Moraju nam dati. Ako nam ne daju...

"Moraju nam dati magnete. Ako nam ne daju magnete, morat ćemo im naplaćivati carinu od 200 posto, ili nešto slično", izjavio je Trump u ponedjeljak u Bijeloj kući na sastanku s južnokorejskim predsjednikom Leejem Jaejem Myungom.

Američki predsjednik priznao je da bi takve ekstremne mjere u praksi zaustavile trgovinu s Kinom, dodavši da bi taj scenarij, bude li to nužno, bio prihvatljiv za SAD. Rijetki zemni metali ključne su sirovine za modernu tehnologiju, a upotrebljavaju se u proizvodnji mobitela, vjetroturbina, električnih vozila i vojne opreme. Osobito važnu ulogu imaju magneti od tih metala.