Sabor donio paket od 61 zakona; ukidaju se uredi državne uprave, pomoćnici ministara prestaju biti dužnosnici...

S prvim danom iduće godine ukidaju se uredi državne uprave, a njihove poslove preuzimaju županije, 96 pomoćnika ministara prestaju biti dužnosnici, a na njihova mjesta imenuju se ravnatelji uprava, predviđa paket od 61 zakona, koji je u srijedu donio Hrvatski sabor

Županije time dobivaju oko 200 novih postupaka, a radi usporedbe do sada su ih imale gotovo tri puta manje.

Uz povjerene poslove, županije preuzimaju i službenike i namještenike, sada ih imaju oko 2200, a preuzimanjem dodanih oko 2000, ukupno bi ih imali oko 4200.

Od 2508 službenika ureda državne uprave, njih 500-tinjak izjasnilo se za otpremninu, odnosno odlazak iz sustava, za isplate otpremina osigurat će se 150 milijuna kuna.

Ravnatelji uprava na četiri godine

Ukida se 96 pomoćnika ministara kao dužnosnika, a na njihova će se mjesta, na četiri godine, imenovati ravnatelji uprava. Prihvaćanjem zakonskog paketa stvaraju se preduvjeti da se krene sa rassivanjem natječaja za nove ravnatelje.

Vlada je obvezala sva ministarstva i sva tijela državne uprave kojih se to tiče, da do 14. listopada izmjene sve svoje akte kako bi se do 21. listopada mogli raspisati natječaji za nove ravnatelje uprava, a sve kako bi sustav mogao u cijelosti krenuti s radom u prvom danu 2020. godine.

Navedene će promjene, uvjeravali su iz Ministarstva uprave, pojeftiniti sustav državne uprave, ukupno bi se moglo uštedjeti između 30 i 40 milijuna. Umjesto 350, sustav će koštati između 310 i 320 milijuna kuna, pod pretpostavkom da iz njega, uz otpremnine, ode 500 ljudi, objašnjavao je Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.

O dva zakona glasovalo se izdvojeno

Sabor je spomenuti zakonski paket izglasovao na način da je 59 zakona izglasovao u paketu, a dva - o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izdvojeno.

Odbio je SDP-ov amandman da se na popis dužnosnika na koje se Zakon o sprječavanju sukoba interesa odnosi, uvrste i zastupnici Europskog parlamenta i članovi Europske komisije, što su SDP-ovci iskoristili da ponovo problematiziraju imovinu Dubravke Šuice, kandidatkinje za potpredsjednicu Europske komisije, rasprava o tome prerasla je u osobne optužbe i uvrede SDP-ovih i HDZ-ovih zastupnika.

Davor Bernardić (SDP) upitao je, naime, HDZ-ovce zašto skrivaju Šuičinu imovinu i čega se boje, te kako je moguće da gimnazijska profesorica ima imovinu vrijednu pet milijuna eura? Ugled zemlje se ne ruši ustrajavanjem na transparentnosti, nego korupcijom, klijentelizmom, kriminalnom, uhljebništvom poručio im je.

Branko Bačić (HDZ) tumači kako je Vlada ostala otvorena spram SDP-ova prijedloga, kaže da je Šuičina imovinska kartica bila objavljena dok je bila dužnosnica u Hrvatskoj i da nikad o tome nije bilo pitanja.

"Bilo bi dobro da pogledate i stanje u svojoj partiji, je li u duhu zakona ostati nijem da je vama netko platio školovanje, da prelazite preko izjave vašeg predsjedničkog kandiata da su poduzetnici za koje je rado tajna i nedostupni hrvatskoj javnosti", uzvratio je Bernardiću.

"Tvrtka vaše žene, vaša tvrtka, skoro je otrovala djecu u Rijeci crvljvim mesom, uzvratio mu je Bernardić, što je Bačić odlučno demantirao.

"Bez argumenata to svoditi na osobni animozitet je nekorektno", rekao mu je Bačić.