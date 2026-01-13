S tržišta se povlači hrana za dojenčad zbog utvrđenog toksina bakterije Bacillus cereus

Državni inspektorat je zbog utvrđenog toksina bakterije Bacillus cereus (cerulida) iz predostrožnosti s tržišta opozvao hranu za dojenčad i malu djecu Alfamino, izvijestila je danas Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)
Riječ je o dvije serije proizvoda Alfamino 400 grama s rokom valjanosti 30. travnja 2027. te 31. listopada 2027. Proizvođač opozvanog proizvoda je Nestle Fabrik Konolfingen, Švicarska, a dobavljač Oktal Pharma d.o.o., Zagreb.
Dobavljač je objavio na svojim internetskim stranicama da se proizvod povlači preventivno u svrhu zaštite zdravlja potrošača, a zbog moguće kontaminacije cereulidom.
Ističu da se povlačenje provodi do razine krajnjeg korisnika te pozivaju potrošače koji su kupili opozvane serije proizvoda da ih vrate u ljekarnu ili specijaliziranu trgovinu, gdje mogu ostvariti povrat novca.
Proizvod nije u skladu s Uredbom o općim načelima i uvjetima zakona o hrani, navodi se u obavijesti.