S tržišta se povlači hrana za dojenčad zbog utvrđenog toksina bakterije Bacillus cereus

V. B./Hina

13.01.2026 u 20:09

Beba
Beba Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Državni inspektorat je zbog utvrđenog toksina bakterije Bacillus cereus (cerulida) iz predostrožnosti s tržišta opozvao hranu za dojenčad i malu djecu Alfamino, izvijestila je danas Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)

Riječ je o dvije serije proizvoda Alfamino 400 grama s rokom valjanosti 30. travnja 2027. te 31. listopada 2027. Proizvođač opozvanog proizvoda je Nestle Fabrik Konolfingen, Švicarska, a dobavljač Oktal Pharma d.o.o., Zagreb.

Dobavljač je objavio na svojim internetskim stranicama da se proizvod povlači preventivno u svrhu zaštite zdravlja potrošača, a zbog moguće kontaminacije cereulidom.

Ističu da se povlačenje provodi do razine krajnjeg korisnika te pozivaju potrošače koji su kupili opozvane serije proizvoda da ih vrate u ljekarnu ili specijaliziranu trgovinu, gdje mogu ostvariti povrat novca.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o općim načelima i uvjetima zakona o hrani, navodi se u obavijesti.

