S tržišta se povlači hrana za dojenčad zbog utvrđenog toksina bakterije Bacillus cereus

Riječ je o dvije serije proizvoda Alfamino 400 grama s rokom valjanosti 30. travnja 2027. te 31. listopada 2027. Proizvođač opozvanog proizvoda je Nestle Fabrik Konolfingen, Švicarska, a dobavljač Oktal Pharma d.o.o., Zagreb.

Dobavljač je objavio na svojim internetskim stranicama da se proizvod povlači preventivno u svrhu zaštite zdravlja potrošača, a zbog moguće kontaminacije cereulidom.