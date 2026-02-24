Bošnjak napustila Klub Liberala jer je smijenjena s mjesta predsjednice: 'Ujutro me dočekalo'

'Ujutro u devet sati dočekalo me činjenično stanje da više nisam predsjednica (kluba) te da HSLS u klubu više nema predsjednika', izjavila je Bošnjak novinarima ispred zagrebačke Skupštine u povodu svog izlaska iz Kluba Liberala.

Bošnjak je rekla da je tijekom jutra s kolegicama iz kluba pokušala postići dogovor da se pogreška ispravi, no to nije uspjelo. Zbog toga je odlučila napustiti klub koji, kako kaže, više nije djelovao u skladu s dogovorima HSLS-a.

Uz Bošnjak, u tom su klubu bile još Dina Dogan (nezavisna zastupnica) i Ivka Odvorčić (HNS).

Bošnjak je navela da su u klubu prethodno razgovarali o tome da Dina Dogan preuzme mjesto predsjednice Odbora za gospodarstvo te su se s tim prijedlogom i složili. Međutim, umjesto da se dogovor realizira kroz razgovor i formalno podnošenje zahtjeva, došlo je, kaže, do promjene predsjednika kluba, o čemu ona kao tadašnja predsjednica nije bila obaviještena.