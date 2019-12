'S glasovima Škore, preko 51 posto birača odabralo je smjer narodnjačke, domoljubne, konzervativne Hrvatske'

Ivan Anušić, voditelj izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović, bio je gost večerašnjeg Dnevnika N1 Televizije gdje je govorio o prvom krugu predsjedničkih izbora

Na pitanje kako HDZ sada planira pridobiti birače Miroslava Škore, Anušić je rekao sljedeće:

"Možda je teško reći 'pridobiti' birače. Ta dva kandidata su programski i svjetonazorski slična. U drugom krugu otišao je jedan od njih, Kolinda Grabar-Kitarović. S druge strane imate kandidata koji je potpuno drugačija politička platforma i kojega podržava jedan potpuno različiti politički spektar", kazao je Anušić

Rekao je kako nikoga neće napadati, već će njihova taktika biti uključujuća. 'Nećemo napadati nikoga, kao što nismo ni napadali do sada. Znači, naša taktika je afirmativna, uključujuća i pozitivna. I ona je na kraju krajeva ključna. Želimo na našu stranu uključiti sve domoljubne, desne, ljude iz desnog centra, demokršćanske, narodnjačke, profilirane birače i one koji glasaju za takvu opciju. I to što će isto, naravno, raditi Milanović na lijevoj strani'', rekao je.