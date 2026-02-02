Širi se priča da se Nijemci masovno sele u Rusiju: Evo što stoji iza najnovijeg spina

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dva dekreta što strancima koji podržavaju 'tradicionalne vrijednosti' omogućava lakše dobivanje boravišnih dozvola i državljanstva. Ruski mediji pišu o masovnom preseljenju Nijemaca u njihovu zemlju. Štoviše, takvi su videi popularni na društvenim mrežama, no stvarnost je drugačija

Na društvenim mrežama u posljednje vrijeme izuzetno su popularni videozapisi o Nijemcima koji su se preselili u Rusiju tražeći 'tradicionalne vrijednosti'. Novi žitelji Rusije često završe i na tamošnjoj državnoj televiziji, a mediji skloni Kremlju pišu o masovnom doseljavanju stranaca. Među doseljenicima iz Njemačke nalaze se Remo Kirsch i njegova supruga Birgit. Oni su se iz okolice Berlina preselili u regiju Nižnji Novgorod. Kirsch je tako 2021. godine prodao svoju građevinsku tvrtku u Njemačkoj da bi kupio nekoliko hektara zemlje i sagradio osam kuća za doseljenike, a ostatak je iskoristio za poljoprivredu. Za Deutsche Welle se Kirsch požalio na propadanje tradicionalnih vrijednosti na Zapadu te rastuću 'rodnu i LGBT politiku'. Iako nije znao objasniti kako njega i suprugu to osobno pogađa, istaknuo je da žele 'živjeti u miru i na selu, u ugodnosti' te da ne žele 'biti dio tog sustava'.

Politička funkcija za mirni život Ne smatra problematičnim ni činjenicu da se u potrazi za mirnim životom preselio u zemlju koja već gotovo četiri godine vodi rat. Dvojbi možda nema zbog toga što je nedavno imenovan savjetnikom guvernera regije Nižnji Novgorod, a dekretom Vladimira Putina dobio je rusko državljanstvo. Nije to prvi Putinov dekret koji se tiče stranaca. On je još u kolovozu 2024. godine potpisao odluku 'o humanitarnoj potpori osobama koje dijele tradicionalne ruske duhovne i moralne vrijednosti', kojom se omogućuje dobivanje boravišnih dozvola bez kvota i nužnog znanja ruskog jezika ili povijesti. Prošloga prosinca potpisao je još jedan dekret, a on se tiče stranaca koji su postigli uspjehe u raznim društvenim područjima. Kirsch je, po pisanju njemačkih medija, dio propagandne mreže koja bi trebala širiti pozitivnu sliku Rusije. On pak tvrdi da nepristrano i bez naknade prikazuje stvarnost, no priznaje da bi rusko državljanstvo moglo biti svojevrsna nagrada za to. Prema studiji Građanske pomoći, ruske dobrotvorne organizacije koja pomaže izbjeglicama i migrantima, većina onih koji su se doselili u Rusiju sa Zapada zapravo su ljudi koji su u ranoj mladosti kao doseljenici njemačkog podrijetla došli s područja bivšeg Sovjetskog Saveza u Njemačku.

Razotkrivanje Među njima je i Katarina Minich, medicinska sestra koja živi u Rusiji od 2016. godine jer joj je, kako sama kaže, socijalna služba oduzela dvije kćeri. Jedna od njih ostala je u Njemačkoj dok je druga 'spašena' i dovedena u Rusiju. Ruski mediji naširoko su obrađivali priču o toj obitelji. Na kraju se ispostavilo da se i druga kći, kad je postala punoljetna, htjela vratiti u Njemačku. U telefonskom pozivu tijekom talk showa, u kojem je gostovala njezina majka, rekla je da 'nikada neće živjeti s ocem i majkom i da ih ne želi vidjeti' jer su tukli nju, ali i njezinu braću i sestre. Iako statistike pokazuju da se oduzimanje roditeljskih prava češće događa u Rusiji nego u Njemačkoj, Konstantin Troicki iz organizacije Građanska pomoć navodi da je u ruskim medijima vrlo raširen narativ o brutalnim njemačkim socijalnim službama koje nasilno oduzimaju djecu. Politika ima svoje prste Neki doseljenici, poput blogerice Lise Graf, ne putuju pak Rusijom zbog znatiželje, već u sklopu pomno vođenih putovanja novinara, a vodi ih parlamentarna zastupnica te predsjednica odbora za međunarodne odnose ruske Dume, Marija Butina, ujedno osnivačica zaklade Dobrodošli u Rusiju. Među njezinim partnerima su dobrotvorne organizacije, poput Moje Rusije, čiji je voditelj Nijemac Martin Held. Na njegovoj je internetskoj stranici navodno zaprimljeno više od 170.000 upita za preseljenjem u Rusiju, a organizacija koju vodi, naime, nudi informacije o preseljenju, organizira tečajeve ruskog jezika, ali i putovanja.

Njega, prema navodima ruskih i austrijskih medija, financira Russia Today, inozemni medijski kanal pod patronatom ruske države. Pretpostavlja se da je tim putem Held dobio više od pola milijuna eura. 'Ni ja osobno ni bilo koje od mojih poduzeća ili projekata nikada nisu primili sredstva, pogodnosti ili druge povlastice od državnih tijela Ruske Federacije, posebno od RT-a. Moja Rusija nije politički projekt', naveo je Held u svom odgovoru na te tvrdnje. Među partnerima zaklade parlamentarke Butine nalaze se organizacija Put kući Anatolija Bublika – koja nudi savjete o preseljenju i prijenosu novca u Rusiji, ali i odgovara na pitanja poput: 'Hoće li u Europi biti koncentracijskih logora za Ruse?' – kao i agencija OKA Jakoba Pinnekera, a ona vrbuje strane stručnjake za rad u Rusiji.