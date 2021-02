Ruski veleposlanik u Hrvatskoj: 'Možemo i za tjedan dana isporučiti milijun doza Sputnika V. Dogovaramo s vašim Stožerom i specijalne letove iz Rusije'

A Rusima je Sputnik V postao strateški proizvod za širenje utjecaja prema Zapadu, što opet nije milo drugovima Amerikancima, ali sila nuždu ne pita. Pa je tako i premijer Andrej Plenković za rusko cjepivo pitao svog imenjaka, ruskog veleposlanika u Zagrebu g. Andreja Nesterenka

Na pitanje ako Europska agencija za lijekove sutra odobri cjepivo, bismo li mogli imati milijun doza u Hrvatskoj recimo do kraja idućeg tjedna, odnosno za desetak dana, odgovara:

Kaže da su spominjali količinu cjepiva, no da će točan broj odrediti Ministarstvo zdravstva.

'U kontaktu smo s vašim vlastima oko cjepiva za koronavirus koje se proizvodi u Rusiji. Za sada su to samo kontakti, ne mogu otkrivati detalje pregovora', kaže ruski veleposlanik za RTL Direkt.

'Prema mojim informacijama, to bi se moglo organizirati, moguće je. Prvo nam treba dozvola Agencije, zatim i službeni poziv od Hrvatske. Što se isporuke tiče, mislim da bismo mogli to napraviti za nekoliko tjedana. Također smo s vašim vlastima dogovarali mogućnost korištenja specijalnih letova iz Rusije gdje se cjepivo proizvodi, kako bi što prije stigla isporuka do Zagreba.