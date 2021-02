Rusi spremni dostaviti Sputnik i Hrvatskoj: Brzina isporuke - dva tjedna

Glasnogovornik Veleposlanstva Ruske federacije u Hrvatskoj Matvey Sidorov govorio je o ruskom cjepivu Sputnik V, kao i o eventualnoj isporuci tog cjepiva Hrvatskoj. Sidorov nije htio pričati o detaljima sastanka premijera Andreja Plenkovića i ruskog veleposlanika Andreja Nesterenka prije nego što ih Vlada priopći. 'Sputnik V je bio na stolu i ruski veleposlanik je prenio dobre namjere. Pričali smo o mogućnostima i detaljima', kaže

“Palestina je dobila cjepivo kroz tri tjedna, ali to je bilo preko Izraela. Dva tjedna je normalna okvirna brzina isporuke, ali to bi trebalo riješiti između ruskog proizvođača i odgovarajućeg tijela u Republici Hrvatskoj prema vašem planu cijepljenja”, kazao je Sidorov.

Upitan koliko cjepiva bi Rusija mogla isporučiti, odgovara da je pitanje količine cjepiva kompleksno i logističko, a to bi mogli riješiti odgovarajući ljudi u resorima.

“Mi imamo takav primjer, to je Mađarska. Takav sporazum bio je sklopljen 22.1. i 1.2. cjepivo je stiglo u Mađarsku”, rekao je Sidorov za N1.

“Nećemo to koristiti kao nekakvu geopolitičku korist. Želja nam je cijepiti cijeli svijet čim prije. Smatramo mogućim i sporazum o proizvodnji ruskog cjepiva i u drugim zemljama”, ističe Sidorov.

U Veleposlanstvu Ruske federacije u Zagrebu još nitko nije cijepljen.

“Potrebno bi bilo otići u Rusiju barem na tri tjedna. Zbog toga i mi čekamo Sputnik V u Hrvatskoj. Mi se ne možemo cijepiti na teritoriju Republike Hrvatske bez odgovarajućih dozvola tijela države”, rekao je Sidorov.

Podsjetio je na studiju u medicinskom časopisu Lancet koji je objavio kako je učinkovitost cjepiva Sputnik V 91,8 posto.

“Mi ga smatramo dosta efikasnim, na razini bilo kakvih drugih cjepiva u svijetu. Osjećamo se sigurnim za to cjepivo”, rekao je Sidrovo.

Upitan kako to da rusko cjepivo još uvijek nije odobreno u Europskoj uniji, odgovara: “To ne mogu reći. Mogu reći kako smo mi uputili zahtjev Europskoj agenciji za lijekove i čekamo od njih službeni odgovor. Mi smo spremni na to. Zašto se ne ide takvim smjerom, to zapravo ne znam”.