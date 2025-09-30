Ruski špijunski brod ulovljen u mapiranju NATO-ovih podmorskih kabela: Pomno ga pratimo

Nova istraga Financial Timesa otkrila je da je ruski 'vojni špijunski brod' praćen dok je nadzirao i mapirao podmorske kabele uz atlantsku obalu Europe, vjerojatno sa zlonamjernim ciljevima, uključujući presretanje komunikacija saveznika u NATO-u
Podmorski kabeli posljednjih godina postali su vruća tema globalne infrastrukture nakon niza visokoprofilnih incidenata zbog njihova oštećivanja, a države se oslanjaju na njih za globalnu povezanost. Poznato je da je kabel koji povezuje Finsku i Švedsku s ostatkom Europe prekinut prošle godine, a čin sabotaže nedavno je pripisan posadi ruskog tankera iz takozvane flote u sjeni.
Prema izvješću Financial Timesa, brod Jantar isplovio je s ruskog poluotoka Kola u studenom 2024. godine prerušen u civilno plovilo. Iako se predstavljao kao običan brod, riječ je o 'vojnom špijunskom plovilu' opremljenom 'potpunim arsenalom nadzorne opreme'.
'Njegova misija je mapiranje i potencijalno presretanje podmorskih kabela na koje se saveznici iz NATO-a oslanjaju za pristup internetu, energiju, vojne komunikacije i financijske transakcije', navodi se.
Radar otkrio prikrivene aktivnosti
Izvješće se poziva na radarske podatke sa satelita Europske svemirske agencije, a oni navodno prikazuju brod kako se u studenom prošle godine zadržavao iznad podmorskih kabela u Irskom moru te je 'pokušavao prikriti svoje aktivnosti'. Dodaje se i da je Jantar opažen iznad kabela između Norveške i Svalbarda, strateški iznimno važne arktičke lokacije.
FT također navodi da je Rusija ograničila aktivnosti Jantara nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine, možda zbog sankcija ili straha od daljnje eskalacije.
Brod djeluje u okviru Glavne uprave za istraživanje dubokog mora (GUGI), organizacije koja upravlja s pedesetak podmornica i drugih specijaliziranih plovila. Prema izvješću, Jantar je tek jedno od 'nekoliko' plovila koja su mjesecima boravila u britanskim vodama te su provodila kontinuiran nadzor nad kritičnom infrastrukturom poput podmorskih kabela, što se uklapa u širu sliku rastućih geopolitičkih napetosti.
Upao u Irsko more i prošao kroz Engleski kanal
Izvješće uključuje i detaljne karte koje prikazuju putovanje Jantara, uključujući ulazak u Irsko more i nedavni prolazak kroz Engleski kanal. Kako se navodi, Ujedinjeno Kraljevstvo snažno ovisi o podmorskim kabelima i cjevovodima: 99 posto digitalnih komunikacija i čak tri četvrtine opskrbe plinom dolazi tim putem. Posebno su osjetljivi vojni i sigurnosni kabeli, poput američko-britanske mreže za praćenje neprijateljskih podmornica - Integriranog sustava podmorskog nadzora.
Prema istom izvješću, Jantar je sposoban ispuštati podmornice koje mogu presretati podatke ili čak postavljati eksploziv na kabele. Rusija, tvrdi se, ima i mogućnost ometanja vremenskih signala koji prolaze kroz kabele, što bi poremetilo tržišta visokofrekventne trgovine i druge 'vremenski osjetljive industrije'.
Kraljevska mornarica traži sredstva za obranu
Istraživači detaljno opisuju povijest tajnovite organizacije GUGI i ističu da je Jantar posljednjih godina postao sve vidljiviji u svjetskim morima. Kraljevska mornarica, prema izvješću, traži sredstva za obrambene senzore i podvodne dronove, nazvane Atlantski bastion, kako bi zaštitila podmorske kabele i svoje strateške nuklearne podmornice Trident.
Vojni analitičari upozoravaju da pojedine države ozbiljno zaostaju u zaštiti infrastrukture na velikim morskim dubinama. 'Pojačana je zabrinutost', navodi se u izvješću, 'da bi Rusija mogla ciljati podmorske kabele s namjerom da poremeti život u zapadnim zemljama, posebno onima koje pružaju pomoć i sigurnost Ukrajini.'