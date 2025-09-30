Ruski špijunski brod ulovljen u mapiranju NATO-ovih podmorskih kabela: Pomno ga pratimo

Podmorski kabeli posljednjih godina postali su vruća tema globalne infrastrukture nakon niza visokoprofilnih incidenata zbog njihova oštećivanja, a države se oslanjaju na njih za globalnu povezanost. Poznato je da je kabel koji povezuje Finsku i Švedsku s ostatkom Europe prekinut prošle godine, a čin sabotaže nedavno je pripisan posadi ruskog tankera iz takozvane flote u sjeni.

Prema izvješću Financial Timesa, brod Jantar isplovio je s ruskog poluotoka Kola u studenom 2024. godine prerušen u civilno plovilo. Iako se predstavljao kao običan brod, riječ je o 'vojnom špijunskom plovilu' opremljenom 'potpunim arsenalom nadzorne opreme'.

'Njegova misija je mapiranje i potencijalno presretanje podmorskih kabela na koje se saveznici iz NATO-a oslanjaju za pristup internetu, energiju, vojne komunikacije i financijske transakcije', navodi se.

Radar otkrio prikrivene aktivnosti

Izvješće se poziva na radarske podatke sa satelita Europske svemirske agencije, a oni navodno prikazuju brod kako se u studenom prošle godine zadržavao iznad podmorskih kabela u Irskom moru te je 'pokušavao prikriti svoje aktivnosti'. Dodaje se i da je Jantar opažen iznad kabela između Norveške i Svalbarda, strateški iznimno važne arktičke lokacije.

FT također navodi da je Rusija ograničila aktivnosti Jantara nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine, možda zbog sankcija ili straha od daljnje eskalacije.

Brod djeluje u okviru Glavne uprave za istraživanje dubokog mora (GUGI), organizacije koja upravlja s pedesetak podmornica i drugih specijaliziranih plovila. Prema izvješću, Jantar je tek jedno od 'nekoliko' plovila koja su mjesecima boravila u britanskim vodama te su provodila kontinuiran nadzor nad kritičnom infrastrukturom poput podmorskih kabela, što se uklapa u širu sliku rastućih geopolitičkih napetosti.