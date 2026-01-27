OGLASIO SE ZELENSKI

Ruski dron pogodio vlak u istočnoj Ukrajini, ima poginulih: 'Nema vojnog opravdanja'

Bi. S. / Hina

27.01.2026 u 22:27

Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
Najmanje četiri osobe poginule su u utorak u napadu ruske bespilotne letjelice na putnički vlak u Harkivskoj regiji na istoku Ukrajine, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski

Četiri osobe i dalje se vode kao nestale, a dvije su ozlijeđene, objavio je Zelenskij na platformi X.

'U bilo kojoj zemlji, napad dronom na putnički vlak smatrao bi se terorističkim činom. Nema vojnog opravdanja za ubijanje civila u vagonu', napisao je.

Pozvao je na veći međunarodni pritisak na Rusiju i zatražio da ona bude kažnjena za svoje postupke.

Prema Zelenskom, u vlaku je bilo više od 200 putnika. Prethodno je ministar razvoja Oleksij Kuleba rekao da je bio 291 putnik, dok je regionalno tužiteljstvo navelo da ih je bilo više od 155.

Kuleba je rekao da su ruske snage napale vlak s tri drona Šahid koji su prouzročili požar. Evakuiran je 291 putnik u vlaku koji je vozio na relaciji Barvinkove-Lavov prema zapadu.

Ruski napadi na ukrajinski željeznički sustav u prošlosti su uzrokovali smrt i razaranje.

