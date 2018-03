Ruska agencija: Agrokor je najveći Sberbankov međunarodni fijasko

Ruska agencija Ruspress na svom portalu u ponedjeljak tvrdi kako je Agrokorov dug Sberbanku rezultat 'tvrdoglavosti i kratkovidnosti' čelnika te kreditne institucije Hermana Grefa, te kako je Agrokor najveći Sberbankov 'međunarodni fijasko'

I nova izvanredna uprava Agrokora se u danas objavljenom mjesečnom izvješću osvrće na ročište koje je u Engleskoj i Walesu održano 21. veljače, navodeći da je sudac na ročištu odgodio odlučivanje o zahtjevu do rješavanja žalbenog postupka o odluci o priznanju postupka izvanredne uprave.

'Ova odluka se temeljila na obvezi koju su preuzele obje stranke u postupku priznanja, a to je da niti jedna stranka neće poduzimati daljnje korake u arbitražama koje je pokrenula Sberbank of Russia protiv Agrokora d.d. i određenih njegovih povezanih društava do konačnosti odluke u postupku priznanja, a za što je sudac zaključio da uključuje i rješavanje o žalbama', navodi izvanredna uprava Agrokora.

Dodaje i kako je Sberbank obavijestila izvanrednu upravu da namjerava zatražiti pravo na žalbu od Žalbenog suda te zatražiti da se o tome raspravlja zajedno s njezinim zahtjevom o dopuštenju žalbe na odluku o priznanju kao i da se postupak po tim zahtjevima ubrza. Izvanredna uprava je tijekom ovog razdoblja podnijela i prigovor na zahtjev za dopuštenje žalbe protiv odluke o priznanju postupka, navodi se u izvješću izvanredne uprave za razdoblje od 11. veljače do 10. ožujka.