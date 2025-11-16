Rusija ne popušta, u novim napadima ispalila je raketu Iskander i 176 dronova

Rusija je ispalila raketu Iskander i 176 dronova, objavile su ukrajinske zračne snage, napominjući da su oborile ili onesposobile 139 dronova elektroničkim ometanjem. Preostalih 37 pogodilo je 14 različitih lokacija, priopćile su.

Sjeveroistočna regija Sumi teško je pogođena, pri čemu je 86-godišnja žena ozlijeđena, a civilna infrastruktura oštećena u ruskim napadima, priopćila je regionalna agencija za civilnu zaštitu. U protekla 24 sata sirene za zračnu uzbunu oglašavale su se 18 sati u toj regiji.

Južna regija Odesa također je stradala jer su ruske snage ponovno ciljale energetsku infrastrukturu, rekao je guverner Oleh Kiper.