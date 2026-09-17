Ovo postaje velik problem u Ukrajini: Sad se sprema neobična operacija – pod zemljom

Koordinator UN-a za humanitarna pitanja u Ukrajini Matthias Schmale rekao je da se podzemno skladištenje razmatra kao jedan od načina da se pomoć zaštiti od ruskih zračnih udara. UN odgađa i dio novih nabava, izvijestio je Reuters .

Ujedinjeni narodi razmatraju neobičnu mjeru kako bi zaštitili humanitarnu pomoć u Ukrajini – premještanje dijela zaliha u podzemne bunkere . Razlog su sve češći ruski napadi na skladišta humanitarnih organizacija, u kojima su posljednjih mjeseci uništene zalihe vrijedne milijune dolara.

Napadnuta i skladišta medicinske pomoći

Jedno od glavnih skladišta Svjetske zdravstvene organizacije s medicinskim potrepštinama napadnuto je početkom rujna. U drugim napadima uništene su zalihe higijenskih potrepština i školski pribor namijenjeni djeci.

'Ovi namjerni napadi na skladišne kapacitete novi su trend posljednjih nekoliko mjeseci', rekao je Schmale.

Takvi napadi ne povećavaju samo rizik za humanitarnu pomoć, već i troškove njezine distribucije. Organizacije moraju uvoditi dodatne sigurnosne mjere, a izgubljene zalihe treba ponovno nabaviti.

'Čini se kao da se linija fronta pomiče u zrak', rekao je Schmale. 'To znači dodatne troškove i za porezne obveznike, koji na kraju dana plaćaju robu koju UN i drugi humanitarni djelatnici donose.'

UN ulaže i u zaštitu osoblja

Zbog promijenjenih uvjeta UN dodatno ulaže u sigurnost svojih djelatnika. Prema Reutersu, organizacija nabavlja oklopna vozila i sustave za otkrivanje dronova.

Istodobno razmatra i zahtjev ukrajinskih vlasti za mobilnim skloništima koja bi trebala zaštititi civile od dronova na javnim mjestima, među ostalim u blizini autobusnih stajališta.

Problem nije ograničen samo na objekte UN-a. Ruski dron je 23. kolovoza pogodio skladište ukrajinskog Crvenog križa u Hersonu, pri čemu su uništene ili oštećene humanitarne zalihe vrijedne oko 550.000 eura.

U skladištu su se nalazile medicinske potrepštine, deke, higijenski setovi i oprema namijenjena pomoći stanovništvu u pripremama za zimu i odgovoru na ruske napade.

Ako se trend napada na skladišta nastavi, podzemni objekti mogli bi postati jedan od načina na koji će humanitarne organizacije pokušati sačuvati pomoć prije nego što stigne do ljudi kojima je najpotrebnija.