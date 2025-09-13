Hajdukovci napadaju suca Kolarića, a evo što o suđenju kaže sudački analitičar iz Splita

'Postoji određena dilema je li se Marina koristio rukom pri kontroli lopte prije nego je istu proslijedio svojim napadačima, a nakon čega je postignut prvi pogodak. Niti ponavljanjem pregleda te situacije ne vidi se jasan kontakt lopte i ruke, Kolarić je odmah dao znak da se igra dalje, igrači Hajduka su također nastavili igrati, tako da po meni to ne bi trebalo problematizirati kao eventualnu pogrešnu procjenu suca', smatra bivši splitski sudac Goran Tenžera.

'Kolarić je solidno odsudio ovu utakmicu, iako je po meni to moglo biti i bolje u nekim detaljima. Utakmica nije bila posebno teška za suđenje. Hajduk je igrao s vrlo malo prekršaja (8), dok ih je kod Varaždina bilo nešto više (14), nije bilo preoštrih i nesmotrenih startova. Zbog tako malog broja prekršaja Hajduka, nije mi jasno inzistiranje na trećoj opomeni u 71. minuti. Bočkaj je bio u nekakvoj izgubljenoj situaciji između tri igrača Hajduka kada ga je Pukštas slučajno i neznatno nagazio po peti. Prethodne opomene Raciju u 18. minuti, zbog vrlo nesmotrenog starta, te Karačiću u 47. minuti, su bile potpuno zaslužene', rekao je Tenžera za Dalmatinski portal.

'Bila su tu i dva kornera za Hajduk koja nisu dosuđena, ali moramo reći da ih suci baš nisu ni mogli jasno uočiti. U svakom slučaju Kolarić nije utjecao na rezultat utakmice pa je i sveukupno suđenje prihvatljivo.'