Kasetno streljivo ubilo ili ranilo 314 osoba prošle godine

Oružje, koje može uzrokovati teške ozljede i smrt, Rusija je prošle godine ponovno rasporedila u Ukrajini, navodi se u izvješću.

Human Rights Watch navodi da je 314 osoba ubijeno ili ranjeno kasetnim streljivom diljem svijeta u 2024. godini, uključujući 208 u Ukrajini. U 2023. godini broj žrtava bio je 219.

HRW napominje u izvješću da je stvarni broj vjerojatno veći, budući da mnogi incidenti nisu potvrđeni kao povezani s kasetnim streljivom.

U izvješću se navodi da se vjeruje da je Ukrajina također koristila to oružje u Rusiji, ali Human Rights Watch to nije mogao neovisno potvrditi.