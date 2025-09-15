zabranjeno oružje

Kasetno streljivo ubilo ili ranilo 314 osoba prošle godine

15.09.2025 u 11:41

Više od 100 zemalja zabranilo je kasetno streljivo, ali se to oružje nastavlja koristiti, prema godišnjem izvješću objavljenom u ponedjeljak

Oružje, koje može uzrokovati teške ozljede i smrt, Rusija je prošle godine ponovno rasporedila u Ukrajini, navodi se u izvješću.

Human Rights Watch navodi da je 314 osoba ubijeno ili ranjeno kasetnim streljivom diljem svijeta u 2024. godini, uključujući 208 u Ukrajini. U 2023. godini broj žrtava bio je 219.

HRW napominje u izvješću da je stvarni broj vjerojatno veći, budući da mnogi incidenti nisu potvrđeni kao povezani s kasetnim streljivom.

U izvješću se navodi da se vjeruje da je Ukrajina također koristila to oružje u Rusiji, ali Human Rights Watch to nije mogao neovisno potvrditi.

Ni Rusija ni Ukrajina nisu među 111 zemalja koje su ratificirale Konvenciju o zabrani kasetnih bombi iz 2010. godine.

Litva je ranije ove godine postala prva država potpisnica koja se povukla iz sporazuma, navodeći kao razlog rastuće regionalne sigurnosne prijetnje.

Sporazum uključuje potpunu zabranu upotrebe, razvoja, proizvodnje, skladištenja i transfera kasetnih bombi.

Kasetno streljivo ispaljuju se iz zrakoplova i raketnih bacača. Često padne na tlo i ostanu neeksplodirano, ubijajući ili ranjavajući ljude godinama poslije.

