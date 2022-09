Rusija našla novog kupca: Putin tvrdi da je moguće opskrbljivati Pakistan plinom

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je rekao da su moguće pošiljke plina Pakistanu za što je dio infrastrukture već spreman, prenosi novinska agencija RIA o sastanku čelnika Rusije i Pakistana u Uzbekistanu.

Dugo odgađani plinovod do Pakistana, poznat i pod nazivom Sjever-Jug, bit će izgrađen u suradnji s ruskim tvrtkama.

Dvije države još 2015. dogovorile su izgradnju 1,1 tisuća kilometara dugog plinovoda koji bi prevozio LNG plin iz obalnog Karachija do postrojenja u Pandžabu, na sjeveroistoku zemlje.

Godišnji kapacitet tog plinovoda iznosio bi 12,4 milijardi kubičnih metara, s mogućnošću proširenja do 16 milijardi. To je otprilike 4 i pol puta manja količina nego što je Rusija slala Europi samo kroz plinovod Sjeverni tok 1 koji ima kapacitet do 55 milijardi metara kubnih, stoji na službenoj stranici plinovoda.