Rusi dotukli Harkiv: Uništili su veliko energetsko postrojenje

Rusija je napala elektroenergetsku mrežu i druga energetska postrojenja dok je istovremeno nastavlja ofenzivu u Ukrajini, u vrijeme kada se suočava s pritiskom SAD-a da osigura mir.

Ihor Terehov, pišući na aplikaciji Telegram, nije precizirao kakav je objekt pogođen, ali je rekao da hitne ekipe danonoćno rade na terenu.

Harkiv, udaljen samo 25 kilometara od ruske granice, redovito je meta dronova, raketa i navođenih bombi u ratu koji sljedećeg mjeseca ulazi u petu godinu.