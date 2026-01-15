Rusi dotukli Harkiv: Uništili su veliko energetsko postrojenje

Ruske snage uništile su veliko energetsko postrojenje u Harkivu, drugom najvećem ukrajinskom gradu, rekao je u četvrtak gradonačelnik Ihor Terehov
Rusija je napala elektroenergetsku mrežu i druga energetska postrojenja dok je istovremeno nastavlja ofenzivu u Ukrajini, u vrijeme kada se suočava s pritiskom SAD-a da osigura mir.
Ihor Terehov, pišući na aplikaciji Telegram, nije precizirao kakav je objekt pogođen, ali je rekao da hitne ekipe danonoćno rade na terenu.
Harkiv, udaljen samo 25 kilometara od ruske granice, redovito je meta dronova, raketa i navođenih bombi u ratu koji sljedećeg mjeseca ulazi u petu godinu.
Regionalni guverner Oleh Sinehubov rekao je da dužnosnici još uvijek pokušavaju procijeniti opseg štete od napada.
Nestanci struje, grijanja i vode u većim gradovima pogoršali su se proteklog tjedna dok se Ukrajina bori s hladnim valom koji je preplavio već oslabljeni energetski sustav.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je u četvrtak da oko 300 stambenih zgrada ostaje bez grijanja nakon što je napad 9. siječnja uništio infrastrukturu za polovinu višekatnica u gradu.
Rusija je također pojačala napade na luke u južnoj regiji Odesi. U raketnom napadu u četvrtak ozlijeđena je jedna osoba i oštećeni su brodski kontejneri u gradu Čornomorsku, rekao je zamjenik premijera Oleksij Kuleba.