Obrazovan, stabilan i s podrškom medija: Može li Rishi Sunak popraviti ono što Liz Truss nije uspjela?

Nakon rekordno kratkog mandata britanske premijerke Liz Truss, obilježenog dovođenjem zemlje na rub ekonomskog i financijskog sloma, uzde u Konzervativnoj stranci i vladi preuzima bivši ministar financija (ali i financijaš) Rishi Sunak. Ovaj 42-godišnjak rođen u engleskom Southamptonu, s roditeljima indijskog porijekla, dobio je gotovo plebiscitarnu podršku stranke i mandat da stabilizira Britaniju - ali i same torijevce, čiji je imidž dramatično narušen zbog konstantnih sukoba i previranja

Sunak je dobio pohvale tijekom pandemije zbog brzog uvođenja milijarde funti vrijednih potpora za održanje radnih mjesta i poslovanja tijekom 18 mjeseci lockdowna. Na vrhuncu popularnosti mnogi su ga torijevski zastupnici smatrali sigurnim favoritom za nasljednika Borisa Johnsona, no ubrzo je ostao bez njihove naklonosti jer se zalagao za povećanje nacionalnog osiguranja kako bi se više financirala nacionalna zdravstvena služba i socijalna skrb. Novčano je kažnjen jer je bio na rođendanskoj zabavi premijera tijekom lockdowna 2020. godine.

Dekan Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilištu Libertas, bivši hrvatski veleposlanik u SAD-u Ivan Grdešić očekuje da će se Sunakovim izborom dovršiti drama u Konzervativnoj stranci - koja je, kaže, na trenutke doista izgledala kao cirkus.

'Sva događanja u posljednje vrijeme nisu samo proizvodila političke krize, nego i ogromnu gospodarsku neizvjesnost. Financijski kapital očekuje stabilnost, predvidivost i uvjete za normalno poslovanje, koliko se to može u današnjim uvjetima. Osnovni Sunakov zadatak jest zadržati poziciju najmanje dvije i pol godine, koliko predstoji do idućih izbora: to nije važno samo za Konzervativnu stranku, nego i za Veliku Britaniju, jer zahtijeva stabilizaciju gospodarstva u doba velikih unutrašnjih i vanjskih kriza. Novi premijer primarno će se baviti time', kaže Grdešić za tportal.