Bivši financijaš i ministar čija je obitelj bogatija od kralja Charlesa: Tko je Rishi Sunak, novi britanski premijer

Nevjerojatnu podršku stranačkih kolega dobio je tijekom vikenda Rishi Sunak te je, nakon što se Penny Mordaunt povukla iz utrke, postao novi predsjednik Konzervativne stranke i novi premijer. Ovaj bivši ministar financija tako bi napravio pravi 'comeback' nakon odlaska iz vlade Borisa Johnsona i gubitka unutarstranačkih izbora od Liz Truss

Nakon što je Theresa May morala podnijeti ostavku na mjesto premijerke Sunak je s kolegama napisao članak za The Telegraph, podržavajući Borisa Johnsona kao jedinu osobu koja može 'spasiti' Konzervativnu stranku. Njegova se podrška isplatila, jer kada je Johnson postao premijer u srpnju 2019., Sunak je postao državni tajnik u ministarstvu financija, postavši desna ruka ministru Savidu Javidu. Poslije odlaska Javida unaprijeđen je na poziciju ministra financija u veljači 2020. - mjesec dana prije nego što pandemija covida uzela maha.

Sa suprugom i dvije kćeri, Krishnom i Anoushkom, većinu tjedna provodi u kući s pet spavaćih soba u Kensingtonu, u zapadnom Londonu, koju agenti za nekretnine procjenjuju na više od sedam milijuna funti. No vikendom se povlače u slikovito selo Kirby Sigston , u njegovu izbornom okrugu Richmond u Sjevernom Yorkshireu. Kuća, koju je par kupio za 1,5 milijuna funti prije nego što je on izabran za zastupnika 2015., sada vrijedi više od dva milijuna funti i pretvorena je u nešto poput wellness utočišta s 400.000 funti vrijednim unutarnjim bazenom, teretanom, studijem za jogu, hidromasažnom kadom i teniskim terenom. Rastući troškovi energije znače da bi zagrijavanje bazena veličine 12 x 5 metara moglo koštati više od 14 tisuća funti godišnje, što je gotovo šest puta više od prosječnog obiteljskog računa za energiju.

Iako je ostao na poziciji ministra financija, mnogi su ga otpisali kao eventualnog sljedećeg vođu torijevaca. Neki su pak upravo njemu pripisivali pad Johnsonove vlade. Naime njegova ostavka u srpnju izazvala je egzodus ministara te na kraju i ostavku Johnsona. Poslije njegova odlaska Sunak se kandidirao za novog lidera Konzervativne stranke, no izgubio je od Liz Truss, iako je upozoravao na opasnost njezinih ekonomskih obećanja. Nakon poraza nije bio u žiži javnosti, no sada se vratio i kao jedini kandidat postao novi predsjednik Konzervativne stranke i novi premijer.

Osim vile u Yorkshireu i kuće u Kensingtonu, Sunakovi posjeduju stan na Old Brompton Roadu u zapadnom Londonu i penthouse na plaži u Santa Monici, vrijedan 5,5 milijuna funti.

Sunakovo bogatstvo, koje većinom potječe od njegove supruge, kćeri indijskog softverskog milijardera, bila je tema tijekom prethodne kampanje za lidera torijevaca, a vjerojatno će biti i sada. Njegove Pradine mokasinke, koje koštaju 450 funti, i pametna šalica za kavu za 180 funti potakle su kritike da ne osjeća bilo običnih građana. U podcastu za Telegraph ovog ljeta Sunak je rekao da se ne boji odgovarati na pitanja o svom bogatstvu.

'Zapravo to pozdravljam, da budem iskren. Ne iritira me ta tema. Dapače, vrlo malo ljudi spominje to u razgovorima sa mnom. Dok sam bio ministar, održavao sam redovite sastanke s građanima i gotovo me nitko nije pitao o tome', rekao je Sunak. No više je puta odbio odgovoriti na pitanja o tome koliko točno novca ima i gdje je uložen.