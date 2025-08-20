Block-in-matrix nađen na gradnji autoceste u BiH: Evo o čemu se radi

Završni radovi na dionici autoceste Poprikuše – Nemila u BiH koji se nalazi u usklopu koridora 5C ulaze u završnu fazu, a osim zahtjevnih tunela i mostova, gradnju je usporio geološki fenomen poznat pod nazivom ‘block-in-matrix’
Završni radovi na dionici autoceste Poprikuše – Nemila u BiH su u tijeku, a izvode se u okviru izgradnje Koridora 5C, te bi mogli biti gotovi do listopada ove godine, javlja Klix.ba.
Kada je riječ o izazovima prilikom gradnje, izvođač se prilikom iskopa tunela susreo s geološkim uvjetima koji su bili mnogo složeniji nego što je bilo navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Točnije, radilo se o geološkom fenomenu koji je prvi put viđen na ovim prostorima, a naziva se block-in-matrix.
On podrazumijeva da se unutar tla nalaze veliki i mali blokovi, te je to zahtijevalo veće financijske troškove.
Kako je za pojasnila šefica izgradnje Jasmina Mihajlović, radi se o 5,5 kilometara autoceste, a obuhvaća most Golubinja 1, vijadukt Golubinja 1, zatim čvor i odmorište Golubinja, most Željeznica...
S obzirom na intenzivne radove na ovoj, ali i na dionici od Zenice prema Nemili, očekuje se da veći dio autoceste od Zenice prema Doboju tijekom sljedeće godine bude u funkciji.
U sklopu ovoga nalazi se i nekadašnji tunel Golubinja, sada nazvan tunel Bosna, koji se smjestio između Zenice i Žepča i dug je 3,6 kilometara, a riječ je o trenutačno najdužem cestovnom tunelu u BiH.
Ovaj tunel značajno će skratiti put od Sarajeva prema sjeveru zemlje jer omogućuje izbjegavanje obilaska brda i vožnju kroz kanjon.
Čak 4,6 kilometara ove dionice čine objekti, što najbolje pokazuje kompleksnost njezine izgradnje.