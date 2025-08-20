koridor 5c

Block-in-matrix nađen na gradnji autoceste u BiH: Evo o čemu se radi

V. B.

20.08.2025 u 17:04

Buduća trasa autoceste Poprikuša - Nemila
Buduća trasa autoceste Poprikuša - Nemila Izvor: Screenshot / Autor: screenshot
Bionic
Reading

Završni radovi na dionici autoceste Poprikuše – Nemila u BiH koji se nalazi u usklopu koridora 5C ulaze u završnu fazu, a osim zahtjevnih tunela i mostova, gradnju je usporio geološki fenomen poznat pod nazivom ‘block-in-matrix’

Završni radovi na dionici autoceste Poprikuše – Nemila u BiH su u tijeku, a izvode se u okviru izgradnje Koridora 5C, te bi mogli biti gotovi do listopada ove godine, javlja Klix.ba.

Kada je riječ o izazovima prilikom gradnje, izvođač se prilikom iskopa tunela susreo s geološkim uvjetima koji su bili mnogo složeniji nego što je bilo navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Točnije, radilo se o geološkom fenomenu koji je prvi put viđen na ovim prostorima, a naziva se block-in-matrix.

On podrazumijeva da se unutar tla nalaze veliki i mali blokovi, te je to zahtijevalo veće financijske troškove.

Dionica Nemila- Poprikuše Izvor: Društvene mreže / Autor: Autoceste FBiH

Kako je za pojasnila šefica izgradnje Jasmina Mihajlović, radi se o 5,5 kilometara autoceste, a obuhvaća most Golubinja 1, vijadukt Golubinja 1, zatim čvor i odmorište Golubinja, most Željeznica...

S obzirom na intenzivne radove na ovoj, ali i na dionici od Zenice prema Nemili, očekuje se da veći dio autoceste od Zenice prema Doboju tijekom sljedeće godine bude u funkciji.

vezane vijesti

U sklopu ovoga nalazi se i nekadašnji tunel Golubinja, sada nazvan tunel Bosna, koji se smjestio između Zenice i Žepča i dug je 3,6 kilometara, a riječ je o trenutačno najdužem cestovnom tunelu u BiH.

Ovaj tunel značajno će skratiti put od Sarajeva prema sjeveru zemlje jer omogućuje izbjegavanje obilaska brda i vožnju kroz kanjon.

Čak 4,6 kilometara ove dionice čine objekti, što najbolje pokazuje kompleksnost njezine izgradnje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ne odustaje

ne odustaje

Dodik podnio žalbu Ustavnom sudu protiv presude Suda BiH
ZANIMLJIVI PODACI

ZANIMLJIVI PODACI

Tko proizvodi najviše sladoleda u EU? Ne, nije ona zemlja na koju prvu pomislite
najveći nautički događaj

najveći nautički događaj

Spektakularni prizori iz Amsterdama: Stotine povijesnih jedrenjaka zaplovilo kanalima

najpopularnije

Još vijesti