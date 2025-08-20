Block-in-matrix nađen na gradnji autoceste u BiH: Evo o čemu se radi

Završni radovi na dionici autoceste Poprikuše – Nemila u BiH su u tijeku, a izvode se u okviru izgradnje Koridora 5C, te bi mogli biti gotovi do listopada ove godine, javlja Klix.ba.

Kada je riječ o izazovima prilikom gradnje, izvođač se prilikom iskopa tunela susreo s geološkim uvjetima koji su bili mnogo složeniji nego što je bilo navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Točnije, radilo se o geološkom fenomenu koji je prvi put viđen na ovim prostorima, a naziva se block-in-matrix.

On podrazumijeva da se unutar tla nalaze veliki i mali blokovi, te je to zahtijevalo veće financijske troškove.