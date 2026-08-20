Rijeka se priprema za nevrijeme: Službe pripravne za noćne kiše s grmljavinom

Iz riječke Gradske uprave u četvrtak su priopćili da je Državni hidrometeorološki zavod za noć s četvrtka, 20. kolovoza, na petak, 21. kolovoza, najavio izraženije pljuskove s grmljavinom. Lokalno su moguće obilne oborine u kratkom vremenu, tuča i jak vjetar s olujnim udarima.

Stoga su ophodari, semaforisti i prometni operateri Rijeka plusa, zajedno s ostalim interventnim službama u stanju pripravnosti kako bi se osiguralo što sigurnije odvijanje prometa, istaknuli su.

Prometni centar Grada Rijeke kontinuirano prati stanje na riječkim prometnicama putem sustava kamera te održava stalnu komunikaciju sa svim interventnim službama.