Otišao u Istru raditi sezonu, nakon napada završio u komi: Nikola (31) izgubio bitku za život

Nakon izlaska iz kafića došlo je do verbalnog sukoba s trojicom mladića – dvojicom 19-godišnjaka i jednim 18-godišnjakom.

Martan je u Istru došao s majkom kako bi tijekom turističke sezone radio kao konobar. Nakon završetka smjene otišao je na piće s dvojicom kolega, državljanima Srbije u dobi od 33 i 24 godine.

Prema rezultatima policijskog kriminalističkog istraživanja, jedan od 19-godišnjaka udario je Martana šakom u glavu, nakon čega je 31-godišnjak pao na tlo. Martan je pri padu zadobio osobito teške ozljede glave opasne po život, piše Podravski.hr.

Dva mjeseca bio u komi

Njegovi prijatelji ispričali su da su liječnici zbog težine ozljeda Martana stavili u induciranu komu. Kada su ga pokušali probuditi, nije reagirao te je u komi proveo oko dva mjeseca.

„Nitko od nas, zajedno s njegovom majkom, nije gubio nadu da će se oporaviti“, ispričali su njegovi prijatelji.

Prije otprilike mjesec dana probudio se iz kome. Nije mogao govoriti ni hodati, ali njegovi najbliži vjerovali su da se stanje počelo popravljati.

Budući da mu je bila potrebna 24-satna skrb, majka mu je pronašla odgovarajući smještaj u kojem je trebao ostati dok ona ne završi sezonski posao.

Stigla nova komplikacija

Nakon prvih znakova poboljšanja Martanovo zdravstveno stanje ponovno se pogoršalo. Dobio je upalu pluća i ponovno je hospitaliziran.

„Taman kad je počeo malo micati desnu ruku i pokoji put se nasmiješio majci, stigla je ta nesretna upala pluća“, ispričali su prijatelji.

Prošlog četvrtka stigla je vijest da je 31-godišnjak preminuo.

Za ponedjeljak je određena obdukcija, nakon koje bi trebalo biti poznato više informacija o uzroku smrti. Posljednji ispraćaj trebao bi biti održan u Goli.

U napadu ozlijeđena još dvojica muškaraca

U istoj tučnjavi napadnuta su i dvojica Martanovih kolega iz Srbije.

Prema policijskom izvješću nakon događaja, 19-godišnjak osumnjičen za udaranje Martana potom je zajedno s 18-godišnjakom zadao više udaraca 33-godišnjem državljaninu Srbije.

Nakon što je muškarac pao na tlo, nastavili su ga udarati nogama. Drugi 19-godišnjak srušio je 24-godišnjeg državljanina Srbije, nakon čega su ga, prema policiji, sva trojica osumnjičenih udarala rukama i nogama po glavi i tijelu dok je ležao.

Dvojica državljana Srbije lakše su ozlijeđena.

Trojica osumnjičenih brzo pronađena

Napadači su nakon sukoba pobjegli, no policija ih je ubrzo pronašla i privela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 19-godišnjak koji je, prema policiji, udario Martana prijavljen je zbog osobito teške tjelesne ozljede i pokušaja teške tjelesne ozljede. Drugi 19-godišnjak i 18-godišnjak kazneno su prijavljeni zbog pokušaja teške tjelesne ozljede.

Sva trojica tada su predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave istarske.

Nakon što je Martan preminuo, policija je o novoj okolnosti obavijestila nadležno Državno odvjetništvo.

Ono će, uz rezultate obdukcije i ostalu dokumentaciju, odlučiti hoće li se i za koje kazneno djelo sada teretiti prvoosumnjičenog 19-godišnjaka.

Martanovi prijatelji kažu da iza njega ostaju majka i 13-godišnji sin.

„Prestrašno je da će zbog nečijeg postupka jedna majka sada sahraniti svoje dijete, a jedno dijete svoga oca“, poručili su.