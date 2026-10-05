Drama u Ministarstvu poljoprivrede: U tijeku je hakerski napad

Najvjerojatniji hakerski napad na informatički sustav Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva otkriven je u ponedjeljak ujutro, nakon čega su zaposlenici dobili uputu da isključe svoja računala.

Informaciju je za tportal potvrdila glasnogovornica Ministarstva Vlatka Polšak Palatinuš.

‘Nemamo još potvrdu da je riječ o hakerskom napadu. Dobili smo samo obavijest jutros da isključimo računala’, rekla je.

Slično je novinarima kazao i ministar David Vlajčić. 'Dobili smo uputu da ugasimo sva računala. Ovo jutro su nas o svemu obavijestili', rekao je ministar poljoprivrede prilikom dodjele ugovora korisnicima u okviru intervencija 73.08. i 73.11..

Zasad nije poznato o kakvoj je vrsti kibernetičkog napada riječ niti koji su informatički sustavi Ministarstva pogođeni.