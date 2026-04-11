veliko neslaganje

Iranski mediji: Ovo je najveća točka spoticanja u pregovorima

I.V./Hina

11.04.2026 u 22:18

Mohammad Bagher Ghalibaf
Mohammad Bagher Ghalibaf Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Iranski mediji izvještavaju o velikim razlikama u pregovorima sa SAD-om koji su u tijeku u Pakistanu

Novinske agencije Tasnim i Fars navele su "pretjerane zahtjeve" SAD-a, identificirajući Hormuški tjesnac kao središnju točku spoticanja. Po izvješćima, ti zahtjevi ometaju napredak u pregovorima.

Iranska delegacija inzistira na "očuvanju vojnih postignuća", javlja Tasnim, što bi se moglo odnositi na Teheranov raketni program.

Međutim, oba izvješća navode da je najveća sporna točka Hormuški tjesnac i pitanja povezana s njim. Iran je preuzeo kontrolu nad tjesnacem od početka rata koji su SAD i Izrael pokrenuli krajem veljače.

Američki predsjednik Donald Trump postavio je otvaranje tjesnaca kao uvjet za trenutno, krhko dvotjedno primirje.

vezane vijesti

preporučujemo

najpopularnije

Još vijesti