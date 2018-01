Revizija: Bacaju novac na parking u centru Zagreba, poslovne knjige su im u neredu

Ministarstvo zdravstva, prema nalazu Državne revizije, za poslovanje u 2016. dobilo je uvjetno mišljenje. Riječ je uglavnom o knjigovodstvenom šlamperaju i to u godini u kojoj su se u ministarskoj fotelji promijenila tri ministra. Slično je i u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). Njima su revizori, među ostalim, spočitnuli činjenicu da plaćaju sedam parkirnih mjesta u samom centru Zagreba za 1900 kuna po mjestu na mjesec

Uz to, krajem 2016. u financijskim knjigama napisali su da imaju zajmova i kredita od 138,5 milijuna kuna, što je za 15 milijuna kuna više od stvarnog stanja.

U najnovijem izvješću također su dobili uvjetnu ocjenu i to zbog sljedećeg: obavljenom revizijom za 2016. su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na izvršenje naloga i preporuka danih u prošlim revizijama, računovodstveno poslovanje, prihode, obveze, korištenje službenih vozila i zakup parkirališnih mjesta , računalni program Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske, sustav izvještavanja zdravstvenih ustanova, certificiranje sustava upravljanja Zavodom i evidenciju ugovora.

Uz to dodaju kako je riječ o posljedici neriješenih odnosa između Ministarstva i HZZO-a vezanih uz vlasništvo, korištenje, nabavu usluga održavanja i nadogradnje te plaćanje i evidentiranje u poslovnim knjigama.

Kaos je i u Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu RH ( CEZIH ). Naime, kako stoji u nalazu revizije, od 2005. na sustav je potrošeno više od 225 milijuna kuna. U narednom razdoblju obavljana je nadogradnja te održavanje, no te su ugovore s izvršiteljima zaključivali i Ministarstvo i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Uz to su u 2016. ponovili propuste iz 2015. koje su bili dužni popraviti. Riječ je o naknadama isplaćenih putem ugovora o djelu bez potrebne dokumentacije o vrsti i vremenu obavljanja usluga.

Ugovor o zakupu parkirnih mjesta u Preradovićevoj 23 u Zagrebu ugovoren je u prosincu 2014. godine i to na neodređeno vrijeme. Za jedno mjesto ugovorena je cifra od 1900 kuna mjesečno i to 24 sata na dan, 365 dana u godini.

Što se tiče službenih automobila, revizijom je ustanovljeno da u putnim listovima nisu unošeni bitni podaci poput prijeđene kilometraže. Uz to su naložili Direkciji HZZO-a da preispita opravdanost zakupa sedam parkirnih mjesta u samom centru grada s obzirom na to da raspolaže s tek četiri automobila.

Revizori su otkrili i kako je HZZO platio gotovo pola milijuna kuna do 2015. za usluge konzultacija u vezi s pripremom šest projekata za financiranje iz sredstava EU-a. To je rezultiralo prijavom na nula (!) projekata do jeseni 2016. Samo u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. za eZdravlje predviđena su sredstva za šest projekata u iznosu od nešto više od 300 milijuna kuna.

U HZZO-u su se trgnuli te tek u lipnju 2017. prijavili projekt eHZZO.

Revizori napominju da je u sustavu eBolnica 77 posto predviđenih bolničkih ustanova, a u sustavu eusluga tek 33 posto bolnica. Riječ je o projektima pokrenutim 2015.