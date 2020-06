Reiner: Djela pojedinca ne mogu postati kolektivna krivnja

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Željko Reiner potvrdio je u srijedu da će biti na HDZ-ovoj izbornoj listi u I. izbornoj jedinici, a u vezi slučaja Josipe Rimac poručio je da svaki pojedinac mora odgovarati za svoja djela, koja ne mogu postati kolektivna krivnja stranke

Reiner je nakon početka konferencije Better Future of Healthy Ageing 2020 novinarima potvrdio da će biti na HDZ-ovoj izbornoj listi kazavši da je uvijek do sada bio u I. izbornoj jedinici.

Osvrnuo se i na bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića, koji neće sudjelovati na predstojećim izborima, rekavši da je on "izuzetno poštena, osjetljiva, empatična i senzibilna osoba", te je zbog tih svojih karakteristika dao ostavku nakon pogibije dvaju vojnih pilota, iako za to nije snosio nikakvu odgovornost.