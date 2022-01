Razgoropadio se sisački HDZ: Milanoviću, tko štiti Kristinu Ikić Baniček od USKOK-a?

Nakon jučerašnjih izjava Zorana Milanovića iz Siska, u kojima je opet prozvao šefa premijerovog Ureda Zvonimira Frku Petešića, ministra obrane Marija Banožića i samog premijera Andreja Plenkovića, u nedjelju je reagirao sisački HDZ. Predsjedniku su se obratili putem teksta naslovljenog 'Milanoviću, tko štiti Kristinu Ikić Baniček od USKOK-a', objavljenog na službenoj mrežnoj stranici stranke. Objavu prenosimo u cijelosti

'Siščane je iznenadio jučerašnji dolazak predsjednika države Zorana Milanovića u Ledenu dvoranu Zibel koju je prije njega posjetio USKOK. Posjet nije iznenadio one pojedince usko vezane za gradski sustav koji dobivaju naputke da moraju doći na slične događaje kako dvorana ne bi bila prazna. To je ista ona Ledena dvorana pred kojom su prosvjedovali Siščani jer bivša stranačka drugarica aktualnog predsjednika godinama nije puštala sisačku djecu u dvoranu iz samo njoj poznatih razloga. Siščanima nije poznata ni cijena izgradnje dvorane koju gradonačelnica skriva kao što je skrivala i dokumentaciju od USKOK–a.

Tijekom izvida USKOK-a u Ledenoj dvorani Zibel sisačka političarka naložila je tadašnjem ravnatelju Športsko rekreacijskog centra Josipu Mrganu da ometa rad USKOK-a što je ovaj i učinio. Josip Mrgan više nije ravnatelj jer je protiv njega podignuta kaznena prijava zbog krađe novca preko putnih naloga. USKOK je bio i u Gradskoj vijećnici, uzeli su dokumentaciju. Moguće je više razloga zbog kojih je USKOK često u gostima kod Kristine Ikić Baniček.

Možda zbog Kope Beach kada je Kristina Ikić Baniček za vrijeme Milanovićeve Vlade i resornog ministra Hajdaš Dončića tražila od HŽ Infrastrukture da dodijeli posao uklanjanja pruge vrijedan 10 milijuna kuna od Petrinje do Karlovca udruzi koja tada nije bila ni osnovana. Udrugu su osnovali sisački SDP-ovci i osobe bliske Kristini Ikić Baniček nakon 10-ak dana, dobili posao, uzeli novac a željezo s pruge i mostova od Petrinje do Karlovca je nestalo. Možda Peđa Grbin, koji je stavio Kristinu Ikić Baniček sebi u Predsjedništvo SDP-a, zna gdje je željezo s pruge s obzirom da je jedini prijedlog revitalizacije Sisačko-moslavačke županije Peđe Grbina bio revitalizacija pruge koju su upravo njegovi SDP-ovci skinuli. Nedavno je i on bio u Sisku, možda je pregledavao garaže sisačkih SDP-ovaca ne bi li pronašao željezo, drugi razlog njegovog dolaska ne vidimo.