Ravnateljica USKOK-a: Već pet godina nemamo financijskog istražitelja. Nitko neće raditi za takvu plaću

Zašto suđenja u USKOK-ovim predmetima traju tako dugo? Nakon podnošenja izvješća o radu Državnog odvjetništva u 2017. i 2018., glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić poručio je u Hrvatskom saboru da će se više angažirati. Kakvo je stanje u pravosuđu, zašto je percepcija javnosti loša? Zašto USKOK-ovi predmeti traju dugo? Kakav je u praksi novi, izmijenjeni, Zakon o kaznenom postupku?

'Samo u najsloženijim predmetima uskočke istrage traju do godine i pol, iznimno i nešto više, a na te okolnosti mi ne možemo utjecati zbog potrebe vrlo složenih vještačenja ili kada se dokazi skupljaju preko međunarodne pravne pomoći', objašnjava Marušić.

Još je rano govoriti o tome hoće li izmjene Zakona o kaznenom postupku (ZKP) koje su stupile na snagu s početkom godine dovesti do bržeg i efikasnijeg procesuiranja. No što se događa 'na terenu'? Primjerice, u slučaju optužnice s više okrivljenika, netko se uvijek razboli; traže se izuzeća, izdvajanja nezakonitih dokaza... sve to značajno usporava proces, napominje Marušić.

Postoji i kroničan problem zapošljavanja stručnih kadrova nepravne struke - prvenstveno financijskih i IT stručnjaka. Odjel za istraživanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom formiran je prije pet godina, a do danas nije zaposlen niti jedan financijski istražitelj. Zašto?

'Nitko neće doći raditi, stručan čovjek s godinama iskustva za takvu plaću... Isto tako je i s IT stručnjacima, a i sa službeničkim kadrom', ustvrdila je Marušić, dodajući da je problem u tome što se te ljude ne može adekvatno platiti.