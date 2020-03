Ravnatelj makarske srednje škole obračunao se s 'ispostolnim muškarcima', 'Arsenom Beusom' i zapaljenim Stazićem'

Slavko Gudelj, ravnatelj makarske srednje škole fra Andrije Kačića Miošića nazvao je emisiju TV Jadrana u kojoj gledatelji iznose komentare na aktualna zbivanja. Prezentirao je dosta osebujne stavove o "istospolnim muškarcima", "Arsenu Beusu", "zapaljenon Staz'ću", a na kraju javljanja, za slučaj da su oni koji ga po glasu ne prepoznaju bili u dilemi je li to zbilja taj Slavko Gudelj, još se i predstavio kao ravnatelj i imenovao svoju srednju školu.

To bi značilo da je u javnosti istupio kao osoba na rukovodećoj funkciji u hrvatskom obrazovnom sustavu, a ne kao "običan građanin", čime homofobni istup svakako dobiva na težini, piše Slobodna Dalmacija.

Komentirajući fašnik u Imotskom, gdje je spaljena lutka istospolnog para koje drže dijete koje je pak imalo masku SDP-ova Nenada Stazića, Gudelj je komentirao: 'Ona je u formi Staz'ća . Dakle nije slučajno zašto je u formi Staz'ća . Jer, vi znate kad se raspravljalo u Saboru vezano za istospolne brakove da istospolni ljudi, je li... istospolni muškarci ne mogu posvajati djecu. Pa ima li to pameti? Je li to tipično antiprirodno? I, zašto su zapalile Staz'ća? I bilo je... Nije to atak na lijevu opciju, jer ja pratin medije. Jer pazite, nije niko zapalio Račana. Pokojnjeg, je l'. Nek... laka zemlja, je l'. Nego Staz'ća. On je iritantan opće na Imoćane! On je iritantan na hrvatsku desnicu. A... On bi najradije kad bi to moga sve anulira'.