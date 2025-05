'Rat će eskalirati. Bude li Ukrajina stjerana uza zid, ići će na rješenja koja još nismo vidjeli'

'Prvo, treba naglasiti da Putin hoće isto što je htio i prije tri godine. Ratni ciljevi Rusije nisu se promijenili, a to je Ukrajina kao vazalna država uz prethodnu aneksiju Krima i četiri ukrajinske oblasti koje nisu u potpunosti okupirali. Ostatak Ukrajine, izvan tih oblasti, bio bi vazalna država sklona Rusiji, neutralna i s vojskom čiju bi veličinu diktirali Rusi. Ruski mirovni plan iz 2022., koji domaći rusofili slave i hvale, predviđao je upravo to', započeo je s analizom Tadić.

Ako to ne bi uspjelo, nastavlja, onda Putin želi prikazati Ukrajinu i Europsku uniju kao ratne huškače , dok se on, kao, zalaže za mir. Drugi Putinov cilj je, kaže Tadić, izmoriti Trumpa i maknuti ga od pregovora.

'I naravno, svaki mirovni sporazum koji bi prihvatio netko u Ukrajini, a koji bi značio aneksiju tih pet ukrajinskih oblasti, izazvao bi silne unutarnje nemire toj zemlji. Tako destabilizirana Ukrajina s granicom pomaknutom nadomak Dnjepra bila bi podložna novoj ruskoj invaziji. Dakle unutrašnji nemir i napuštanje svih sadašnjih utvrđenih položaja. To je, na kraju krajeva, ruski pregovarač Medinski tražio u Istanbulu - da se ukrajinska vojska povuče 30 kilometara . Dakle nismo vam uspjeli probiti stratešku obranu, a sad se, molim vas, povucite 30 kilometara unatrag. To je toliko glupo da zapanjuje da netko može to reći i uopće smatrati da je suvislo', nastavlja Tadić.

Naglašava da je jedino sigurno to da će Ukrajina dobiti rat , u smislu da Rusija nije i neće ostvariti svoje ratne ciljeve, jer to nisu Krim i četiri oblasti koje su okupirali, već uništenje ukrajinske nacije i aneksija čitave Ukrajine.

Ruska je vojska proteklih mjeseci uspjela vratiti okupirane dijelove Kurske oblasti , u koju su Ukrajinci upali u kolovozu prošle godine, a stvara se dojam da napreduju i u Ukrajini, no Tadić i to smatra samo dojmom iza kojega ne stoji ništa previše opipljivo.

Još jedan moment koji treba istaknuti u cijeloj priči su Putinove igre nuklearnim raketama, kaže Tadić i dodaje da on, kad god pokušava ostaviti dojam na Trumpa, da ovaj shvati da je Rusija ozbiljna sila, najavljuje neko lansiranje raketa, iz čega Trump zaključuje da je Putin moćan, a Zelenski naivni slabić.

Što Zelenski može napraviti?

'Dakle jedini način na koji Zelenski može popraviti svoj položaj u Trumpovoj glavi je brutalan napad na Rusiju. Uništavanje jednog grada za drugim velikim brojem dronova, na isti način na koji to Rusija radi. A zašto to govorim? Koliko god to strašno zvučalo, za prosječnog Rusa rat može trajati 30 godina. On ga doista ne osjeća. Osjeća inflaciju, osjeća blizinu gospodarskog sloma, međutim živi se relativno normalno. Uništavaju se, doduše, nekakve rafinerije i neke tvornice, ali prosječan Rus ne osjeća rat. Sasvim je druga situacija kada građanin osjeća da oko njega padaju bombe i kada mu je već dosta svega nakon tri godine', kaže Tadić, ali odmah dodaje da Zelenski neće to napraviti.