Rat bivših ministara: Ljilja Vokić optužuje Dragana Primorca, on joj nije ostao dužan

Hrvatska kao da se vrti u krug. Besplatne udžbenike za učenike imala je u jednom periodu u 90-ima, potom i u 2000-ima, a danas se opet vode iste rasprave. A u te rasprave uključila se Ljilja Vokić, poznata HDZ-ova ministrica prosvjete od 1994. do 1998. Ona tvrdi kako je nabavila besplatne udžbenike za samo 35 milijuna kuna, a da je Dragan Primorac, također HDZ-ov ministar prosvjete, pet godina kasnije iste udžbenike platio 450 milijuna kuna. Da se ona dogovarala s nakladnicima, bila bi, dodaje, 'ekstremno bogata osoba'. Sam bivši ministar Primorac za tportal se osvrnuo na ovu indirektnu optužbu svoje prethodnice, poručivši kako iza ovog napada stoji nešto drugo

Postavlja pitanje o kakvom je to natječaju bila riječ ako je i nakon dostavljenih ponuda ona mogla direktno razgovarati o cijeni s ponuđačima. 'Danas, temeljem Zakona o javnoj nabavi, to bi bila teška povreda zakona koja u najmanju ruku nosi poništenje takvog natječaja, ali je moguć i kazneni progon s osnovanom sumnjom da se pogodovalo određenim ponuditeljima', tvrdi Primorac.

Podsjeća da je u to vrijeme cijena goriva bila tri i pol kune, a danas je deset, te da je cijena svih proizvoda narasla tri puta. Dodaje da je kvaliteta papira i uveza tih udžbenika koje je naručivala Vokić bila znatno lošija i kako je svake godine trebao ići isti iznos za njih.

'Ona je potpuno zaboravila to da su udžbenici u njezinu mandatu tiskani u crno-bijeloj tehnici, a mi smo nabavljali one koji će trajati četiri godine i to ne samo za osnovnu, nego i za srednju školu. To je zanemarila, iako je znala', dodaje.