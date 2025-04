Raste dječji doplatak? Ministar Šipić otkrio detalje

Što je s Centrom za povratnike? Najavljivali ste ga na početku mandata, hoće li on zaživjeti?

Što se pak tiče Centra za povratnike, koji je najavio na početku mandata, ministar kaže da postoje gospodarske komore koje već rade u suradnji s našim veleposlanstvima. 'Ona nije u začetku, nju treba samo nadograditi, a uz ove sve mjere koje pripremamo i mi', dodao je.

Šipić se dotaknuo isplata povišenih porodiljnih i roditeljskih naknada.

'Ovo su za nas veliki dani s obzirom na to da ovdje možemo ući u onu izreku obećano izvršeno. Sretna vijest je da su mnogi već sad ovih dana za Uskrs osjetili povećanje na računima. Mi očekujemo da će više od 48 tisuća korisnika dobiti značajna povećanja na računima', kazao je.

Najavljen je i projekt 'dječji doplatak', no što bi on mogao konkretno donijeti?

'Doplatak za djecu, ovakav kakav je, nije više toliko vrijedan spomena - da budem iskren i otvoren. Vlada razmišlja o modelu novog zakona. Ići ćemo s prijedlogom novog zakona', kazao je.

S druge strane, kaže da je jedan od prijedloga i univerzalni dječji doplatak, no da će o tome odlučiti Vlada i resorna ministarstva. 'Mi ćemo se kao predlagatelji založiti da naša djeca više nisu socijalna kategorija', rekao je, dodavši da će iznosi doplatka sigurno biti 'drastičnije brojke'.

'Ja bih bio zadovoljan da svako dijete od 0 do 18 godine života ide s iznosom koji će biti primjeren, a to je cirka najmanje 100 eura. Krucijalna mjera nadogradnje na ovo što sada imamo rodiljne i roditeljske - dječji doplatak. Stvaranje uvjeta u vrtićima, besplatni vrtići - i o tome se razmišlja i to Vlada razmatra do 2030. uvesti', kazao je Šipić.