[VIDEO] Bliži se datum vojnog mimohoda u Zagrebu: Pogledajte kako izgledaju pripreme

Podsjetimo, Leopardi još nisu dio OSRH, ali koliko je poznato Hrvatska bi trebala nabaviti do 50 tih tenkova. Naime, Hrvatska je potpisala Pismo namjere kojim je iskazala spremnost da se iz hrvatskih zaliha Ukrajini u prvoj isporuci isporuči 30 naših tenkova M-84 i 30 borbenih vozila pješaštva M-80, uključujući pričuvne dijelove i streljivo, te da se financijska sredstva koja će RH dobiti od SR Njemačke za te tenkove i borbena vozila iskoriste za nabavu novih njemačkih Leoparda 2A8.

Podsjetimo, vojni mimohod održat će se 31. srpnja u Zagrebu i trajat će dva sata.

Mimohod će se sastojati od četiri glavne komponente, koje će omogućiti publici da vidi najmoderniju vojnu opremu i sposobnosti Hrvatske vojske. Prvi dio bit će posvećen pješačkim postrojbama, gdje će građani moći vidjeti osobnu opremljenost vojnika, ali i razne vrste naoružanja. Druga komponenta obuhvatit će oklopno-motorizirane postrojbe, koje će prikazati borbene sustave i platforme.

Zrakoplovni mimohod bit će treća ključna točka, gdje će biti predstavljeni različiti helikopteri i zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Na kraju, četvrta komponenta mimohoda bit će posvećena brodovima Hrvatske ratne mornarice, koji će biti prikazani putem video zida, uključujući i manja plovila.

Trasa kretanja bit će ista kao i 2015. - od vojarne Croatia prema sjeveru, zatim Avenijom Marina Držića sve do križanja s Vukovarskom ulicom.

Upravo s tog križanja i službeno će krenuti vojni mimohod. Prolazit će cijelom dužinom Vukovarske do križanja sa Savskom ulicom, a ondje će se mimohod nastaviti Savskom do križanja sa Slavonskom avenijom i natrag do vojarne. Kod spomenika Franji Tuđmanu biti će postavljene tribine, a bina preko puta kod Spomenika domovini.