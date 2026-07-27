Rasprodaja u Rusiji: Nakon zlatnih rezervi, na bubnju i dijamanti

Nakon što je Rusija prodala velik dio svojih zlatnih rezervi, kako bi pribavila novac za financiranje države, na red je došlo i drago kamenje
Rusko Ministarstvo financija objavilo je da će početkom rujna održati otvorenu domaću aukciju za prirodne dijamante veličine 10,8 karata ili više. Radi se o velikom neobrađenom kamenju iz nacionalnih zaliha koje dolazi iz ruskog Državnog fonda za plemenite metale i drago kamenje, Gokhran.
Kako se navodi u objavi, dijamanti će biti ponuđeni u odvojenim lotovima, a zainteresirani kupci moraju uplatiti polog od 200 tisuća rubalja (oko 2580 dolara) i potpisati ugovor o pologu kako bi ostvarili pravo sudjelovanja u aukciji.
Kako piše United24media, nova aukcija sugerira da se ruska vlada okreće državnim dragocjenostima ne bi li pronašla dodatna sredstva za funkcioniranje države i financiranje rata u Ukrajini.
Prodaja zlata i najava aukcije dijamanata uslijedila je u trenutku kada se deficit ruskog saveznog proračuna približio iznosu od 6 bilijuna rubalja (više od 76 milijardi dolara) u prvoj polovici godine.