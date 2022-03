Raspudić: Razmatramo pokretanje referenduma za ukidanje Ustavnog suda

'Ovo nije rekonstrukcija, ovo je pokušaj šminkanja mrtvaca, pokušaj da je opoštene Vladu, odnosno da je dekriminaliziraju', komentira najavu rekonstrukcije Vlade saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić koji smatra i kako su izbori 'potrebni što prije'

Ponovio je da su referendumska pitanja neoboriva.

'Ali mogu zamisliti da izvedu pravnu akrobaciju kako bi uvjerili javnost da je tu nešto neustavno. Nadam se da neće doći do toga jer bi to dodatno srozalo ionako nizak ugled Ustavnog suda. S druge strane, nas bi to potaknulo na referendum o ukidanju Ustavnog suda', najavio je Raspudić, ističući da su o ideji ukidanja Ustavnog suda razmišljali i neovisno o toj odluci.

Raspudić je kazao i da ima stvari u kojima se slažu sa Zoranom Milanovićem, kao i onih s kojima se ne slažu, ali da je pogrešno nazivati ga Kremljenkom.

'Mislim da bi bilo pristojno od HDZ-a da malo šute pri spominjanju Moskve, Kremlja, Putina i ostalog. Gordan Grlić Radman je mjesec dana prije napada pozivao Putina u posjet, a za Lavrova je govorio kako je otkrio njegovu toplu poetsku dušu', dodao je.

Osvrnuo se i na prozivke Hrvoje Zekanovića da su Mostovci ravnozemljaši.

'Papirnatu piramidu koju nosa bolje da je dao Plenkoviću dao, s još malim okom gore nacrtanim. Što više reći o tim Zekanovićevim labuđim pjevovima. Zovite ga što više sada u medije, jer nakon izbora ga više neće biti u Saboru', rekao je Raspudić.