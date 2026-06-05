Rama o prosvjedima u Tirani: 'Da nije u pitanju Trumpov zet, nikoga ne bi bilo briga'

Albanski premijer Edi Rama odbacio je sve glasnije prosvjede protiv planiranog luksuznog resorta, nazvavši ih politički motiviranom kampanjom koju, prema njegovim riječima, potiču protivnici američkog predsjednika Donalda Trumpa. Istaknuo je da projekt ne predstavlja prijetnju flamingosima ni drugim vrstama divljih životinja

Posljednjih dana Albanci su izašli na ulice kako bi prosvjedovali protiv planova Trumpova zeta Jareda Kushnera za izgradnju luksuznog resorta na otoku Sazan u blizini Vlore. U razgovoru za Politico Rama je branio projekt, tvrdeći da je njegova politika privlačenja stranih ulaganja radi razvoja albanskog turizma ispravna. Odbacio je međunarodne kritike i ustvrdio da prosvjedi nisu toliko rašireni kako se prikazuje. Mrzitelji Trumpa 'Da nije riječ o Jaredu, nikoga ne bi bilo briga za ono što se događa u Albaniji', rekao je Rama na marginama summita EU-a i zapadnog Balkana u Tivatu. Dodao je kako su 'mrzitelji Trumpa' pomogli u širenju prosvjeda.

Planirani luksuzni resort, koji podržavaju katarski i lokalni investitori, mogao bi uključivati do 10.000 hotelskih soba i vila. Projekt se nalazi unutar nekada zaštićenog prirodnog ekosustava u kojem žive flamingosi, više od 200 vrsta selica, sredozemne medvjedice i morske kornjače koje se ondje gnijezde. Ekološke organizacije upozoravaju da bi njihova staništa mogla biti ozbiljno ugrožena. Kontroverzne izmjene albanskog zakona o zaštićenim područjima iz 2024. godine otvorile su vrata turističkoj gradnji na nekim od tih lokacija, omogućivši daljnji rast sektora koji se u posljednjem desetljeću utrostručio. Sam projekt nije prošao procjenu utjecaja na okoliš. Stranci donose novac 'Stranci su prvi prioritet jer oni donose novac Albancima', izjavio je Rama, podsjećajući da je albanski BDP, prema njegovim riječima, utrostručen otkako je postao premijer 2013. godine. Rama je rekao da od početka prosvjeda nije bio u kontaktu s Kushnerom.

Antisemitizam se povremeno pojavljivao u raspravama o projektu zbog Kushnerova židovskog podrijetla i njegove uloge u posredovanju pri Abraham Accords, sporazumu između Izraela i nekoliko arapskih država, uključujući Bahrain i UAE. Prema Rami, Iran je sudjelovao u 'hibridnom ratu' dezinformacijama o projektu. Podsjetio je da je Albanija ranije bila meta iranskih kibernetičkih napada zbog pružanja utočišta iranskoj oporbi. 'Oni su dio toga jer nema nikoga drugoga tko bi imao interes širiti antisemitski narativ temeljen na nevjerojatnim i odvratnim lažnim vijestima', rekao je Rama, referirajući se na teorije zavjere prema kojima bi projekt služio za preseljenje Palestinaca iz Gaze na to područje. Prosvjednici i organizacije civilnog društva tvrde da nekoliko antisemitskih transparenata i objava na društvenim mrežama ne odražava stavove većine sudionika pokreta. Revolucija flamingosa Rama je naglasio da se vodi računa o društvenim i ekološkim posljedicama projekta. Također je odbacio naziv 'evolucija flamingosa', tvrdeći da su dezinformacije iskrivile stvarni broj prosvjednika. Dodao je da nijedan europski čelnik na summitu u Tivtu nije pokrenuo tu temu.