Radnik skladišta: 'Kad guma primi vatru, gotovo je. Mislim da znam što je uzrok požara'

'Dok smo imali aparate, gasili smo. Onda su stigli vatrogasci i preuzeli gašenje, a nas su tjerali van, da maknemo aute. Nažalost, nisu mogli puno učiniti, kad guma primi vatru, gotovo je', ispričao je Marković za Radio Sveta Nedjelja.

Prema njegovim riječima, sumnja se da su uzrok požara bile električne instalacije. 'Primilo je drvenu gredu. Ugasiš ju jednim aparatom, a kad dođeš do drugog, već opet gori', dodaje.

Marković procjenjuje da se radi o milijunskoj šteti, ali naglašava da je najvažnije da nitko od zaposlenika nije stradao. 'Žalosno je, u toj firmi radim godinama, ali barem smo svi živi i zdravi. Nadam se da će i vatrogasci biti dobro, to je najvažnije', zaključuje Marković.