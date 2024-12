Novi most preko Save: O njemu se priča više od 60 godina, a sad je sve bliže gradnji

Ulegnuće na mostu iz 2022. godine, kada se cijeli promet u smjeru sjevera odvijao jednim prometnim trakom, ukazao je na potrebu za alternativnim pravcem preko Save. Planirani most drastično bi skratio put između Zaprešića i Samobora.

'Mi smo vezani dijelom poslom, dijelom obiteljima, prijateljima, ta dva prostora. Sava nas spaja ili razdvaja. S druge strane, to je najbliži pravac prema Ljubljani i tom dijelu Europe', kaže Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića, za HRT.

Provedena je studija utjecaja na okoliš, čiji se rezultati očekuju tijekom siječnja.

'Na proljeće 2025. godine očekujemo lokacijsku dozvolu te izradom glavnom projekta nakon toga slijedi i parcelacijski elaborat i postupak izvlaštenja čestica koje su na našoj trasi, očekujemo građevinsku dozvolu do kraja 2025. godine', kaže Tomislav Landeka, ravnatelj Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.

I dok sa zaprešićke strane trasa prilazne ceste prolazi kroz industrijsku zonu i zelene površine, u Svetoj je Nedelji situacija nešto drugačija. Gradonačelnik Dario Zurovec smatra kako je most potreban, ali i da trasa prolazi preblizu obiteljskim kućama.

'S obzirom da ta brza prometnica ide direktno pored njihovih stanova, ispod njihovih prozora... Da je to možda sporija prometnica i praktički lokalna cesta, možda bi bilo i drugačije mišljenje. No kako se o tome ne radi, mislim da bi to trebalo biti pozicionirano bliže autocesti i možda se spojiti na onaj ulazni rotor iz smjera Rakitja, točnije, od strane Podsuseda', kaže Zurovec.

No, trasa je definirana i upitno je jesu li u ovoj fazi projekta izmjene moguće. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 100 milijuna eura, od čega bi većina trebala doći iz europskih fondova.