Radnici najveće tvornice kombajna iščekuju odluku Vrhovnog suda: Vjerujemo kako će stati na našu stranu

Radnici županjske tvornice kombajna Same Deutz Fahr Žetelice, koji su u štrajku od 9. siječnja jer su nezadovoljni malim plaćama, očekuju kako će Vrhovni sud, u sudskom sporu koji je Uprava pokrenula kako bi se štrajk proglasio nezakonitim, presuditi u njihovu korist, a ako odluka Vrhovnog suda bude drugačija, poštovat će je, ali neće odustati od traženja većih plaća, potvrdio je u srijedu predsjednik štrajkačkog odbora Marko Ivkošić

Podsjetio je kako radnici Same Deutz Fahr Žetelice kojih je u štrajku oko 95 posto, od ukupno oko 400, traže od uprave povećanje plaća za 750 kuna i osam posto na otežane uvjete rada u proizvodnji.

Po njegovim riječima, u troškovima tvornice plaće radnika čine svega osam posto, a sa traženim povećanjima bile bi još uvijek ispod 10 posto. Dotaknuši se posjeta pojedinih ministara, pa i bivših predsjednika države i vlada tvornici, ovaj sindikalist kaže kako je jedini ministar državne imovine Goran Marić pravilno ocijenio stanje u tvrtki, izjavivši za jednog posjeta, kako proizvodnja u Same Deutz Fahr ne može biti održiva uz male plaće.

"Ne borimo se mi za sebe koji smo već u nekim zrelim godinama, već za mlade radnike. Nedopustiva je prosječna plaća u proizvodnji od 3.500 kuna. A tolika je kod nas. Svi drugi u ovoj našoj branši u okruženju imaju plaće od minimalno 5.000 kuna. U zadnje dvije godine napustilo nas je 85 mladih radnika, koji dođu ovdje, mi ih obučimo i oni odu na Zapad gdje mogu dobiti plaću i veću od 2.000 eura", ogorčen je Ivkošić.

Napominje kako je štrajk koji su pokrenuli prilika za upravu i talijanskog vlasnika tvornice da nešto promjene na bolje u odnosu prema radnicima.

"Ako slučajno Vrhovni sud presudi u korist uprave biti će to pirova pobjeda. Mi ćemo se morati vratiti na posao, ali bojim se da će to biti okidač svima onima koji se još uvijek premišljaju ostati ovdje ili otići - da odu", procjenjuje.

Trogrlić: Tvrtka je iznimno uspješna - na uštrb radnika

Potvrđuje to i 35-godišnji zavarivač Srđan Trogrlić koji ima ženu i dvoje djece i, kako kaže, uvijek pred kraj mjeseca mora k roditeljima da posudi nešto novca jer sa njegovom plaćom od 3.400 kuna obitelj ne može izdržati cijeli mjesec.

"Sramotno je to. Što reći? Godišnje iz ovih pogona izađe više od 400 kombanja koji uglavnom završe na inozemnim tržištima. A šta mi radnici imamo od toga? Tvrtka iznimno uspješna, ali na uštrb nas radnika, naših obitelji i plaća", poručuje dodajući kako mu, ukoliko se stvari ne promjene, nije opcija i dalje ostati u Županji već boljitak svoje obitelji potražiti u Njemačkoj ili nekoj drugoj zapadnoeuropskoj zemlji.

Godišnje se iz tvornice kombajna Same Deutz Fahr Žetelice u Županji na tržište plasira više od 400 kombajna čija je prosječna cijena, kako tvrde nezadovoljni radnici, najmanje milijun kuna. Običnom računicom dolaze do zaključka kako svaki radnik u Same Deutz Fahr Žetelice proizvede godišnje jedan kombajn odnosno vrijednost od najmanje milijun kuna od kojeg iznosa radniku u proizvodnji u ovoj jedinoj tvornici kombajna u Hrvatskoj u prosjeku godišnje pripadne oko 42.000 kuna neto.

"Da se rasplačeš od muke. A jedini u ovoj grupaciji nemamo niti topli obrok na koji pravo imaju naše kolege u Italiji, Francuskoj i Njemačkoj. Gazda nas stalno uvjerevaju kako moramo biti sretni što radimo. E, pa nismo niti možemo biti. I naše obitelji htjele bi pristojan život. Kada bi plaće ovdje bile oko 5.000 kuna, što opet nije prevelika plaća, mnogi bi se, uvjeren sam, vratili iz Njemačke i bili spremni raditi i za takvu plaću koja nije ništa specijalno. Ali, kome govoriti?", zaključuje predsjednik štrajkaškog odbora Same Deutz Fahr Žetelice Marko Ivkovšić.