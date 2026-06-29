Radarske snimke otkrivaju gdje nevrijeme već divlja: Alarmi na snazi

Dok se većina Hrvatske prži na visokim temperaturama, nad dijelom zemlje već je počela destabilizacija atmosfere

Hrvatska se i dalje nalazi pod utjecajem snažnog toplinskog vala koji je zahvatio velik dio Europe, no tijekom poslijepodneva dio zemlje zahvatilo je pogoršanje vremena praćeno grmljavinom, zbog čega su na snazi i upozorenja meteorologa. Najviša temperatura u 16 sati izmjerena je u Slavonskom Brodu, gdje su termometri pokazali 38,2 Celzijeva stupnja, dok je najniža zabilježena na Zavižanu, gdje je izmjereno 20,7 stupnjeva.

Iako u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano i vrlo vruće vrijeme, na pojedinim područjima razvili su se olujni oblaci. U Zadru je poslijepodne bilo umjereno oblačno, dok je na riječkom području zabilježena grmljavina. Radarske snimke pokazuju da se nad tim dijelovima zemlje razvio oborinski sustav koji bi mogao donijeti pljuskove. Meteorološki portal Istramet objavio je oko 16 sati da u istočnoj Lici već divlja nevrijeme.

Mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom ranije je najavio i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Prema njihovoj prognozi, u većini krajeva zadržat će se sunčano i vrlo vruće vrijeme, no uz jači razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mogući su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, praćeni prolazno jakim vjetrom. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 34 i 39 stupnjeva. Uz upozorenja zbog visokih temperatura, DHMZ je za danas izdao i upozorenja na grmljavinsko nevrijeme za gospićku i kninsku regiju.