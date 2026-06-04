Vatrogasci 25 minuta tražili pali zrakoplov kod Medulina: 'Nemamo uvijek sretan kraj'

Zapovjednik JVP Pula, Ivica Rojnić opisao je intervenciju vatrogasaca nakon dojave o padu zrakoplova kod Medulina. Istaknuo je da će nastaviti osiguravati poprište do završetka očevida

Četiri osobe poginule su u padu zrakoplova nedaleko od aerodroma u Medulinu. Pala je manja letjelica, registrirana u Njemačkoj, koja je poletjela iz austrijskog Lienza prema Medulinu. Na terenu su sve službe, kao i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom prometu, koja će započeti očevid kako bi utvrdila zašto je došlo do pada zrakoplova.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Saša Miljević / PIXSELL

"U 11.19 sati stigla je prva dojava o padu zrakoplova na području između Kaštijuna i Campanoža. Izašla su tri vozila sa šest vatrogasaca. Potraga za zrakoplovom je trajala nešto više od 25 minuta pošto je bilo teško locirati gdje je zrakoplov pao", otkrio je za RTL Danas, zapovjednik JVP Pula, Ivica Rojnić.

Opasnost nije prošla Dodao je da su odmah s pripadnicima hitne pomoći i policijom krenuli u spašavanje, no kad su uvidjeli da nemaju koga spasiti, krenuli su u osiguravanje područja. Potom je istragu preuzela policija.

Pad zrakoplova kod Medulina Izvor: Cropix / Autor: Goran Sebelic







Pad zrakoplova kod Medulina Izvor: Cropix / Autor: Goran Sebelic