Putina upitali kreće li se svijet prema trećem svjetskom ratu, evo što je odgovorio

Govoreći na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, Putin je upozorio da u svijetu postoji velik potencijal za sukobe te da on raste.

Spomenuo je rat u Ukrajini te onaj između Izraela i Irana, pa izrazio zabrinutost zbog događanja oko nuklearnih postrojenja.

"Naravno, vrlo smo zabrinuti zbog onoga što se događa oko iranskih nuklearnih postrojenja, zabrinuti smo zbog toga do čega bi to moglo dovesti. To svakako zahtijeva naš ne samo pažljiv odnos prema događajima koji se odvijaju, već i traženje rješenja, po mogućnosti mirnim putem, u svim smjerovima", kazao je Putin.