Putin: Zapad postavio židova Zelenskog radi 'zataškavanja nacizma'

Zelenski, kojemu je materinski jezik ruski, bio je rekao da su neki od braće njegova djeda ubijeni u nacističkom holokaustu te je u više navrata odbacio ruske optužbe da podržava neonaciste u Ukrajini.

Putin je ruskom televizijskom novinaru Pavelu Zarubinu kazao: "Zapadni skrbnici postavili su su na čelo suvremene Ukrajine etničkog židova, sa židovskim korijenima, židovskim porijeklom. I stoga, po mom sudu, čini se da zataškavaju protuljudsku bit koja je temelj moderne ukrajinske države".

"I to čini cijelu situaciju krajnje odvratnom, da etnički židov zataškava glorifikaciju nacizma i prikriva one koji su u nekom trenutku (povijesti) doveli do holokausta u Ukrajini, a to je istrebljenje milijuna i pol ljudi", dodao je Putin.