Putin slavi rođendan: Kako je dječak koji je lovio štakore postao Hitler 21. stoljeća

O njegovu djetinjstvu nije poznato previše detalja, samo to da je odrastao u radničkoj obitelji. Njegov otac Vladimir Spiridonovič Putin za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je u sovjetskoj mornarici, nakon čega je demobiliziran i nastavio je raditi kao kvalificirani radnik u tvornici vagona Jegorov, a majka Marija Ivanovna Putina radila je u tvornici. Kakvo mu je bilo djetinjstvo, sam je u jednom intervjuu pokušao oslikati pričom o tome kako je, među ostalim, često naganjao štakore po hodniku zgrade u kojoj je stanovala obitelj. Još kao đak u osnovnoj školi počeo se zanimati za borilačku vještinu džudo, koji navodno vježba i danas, a nosilac je crnog pojasa 8. dan. Nakon završene srednje škole studirao je pravo u Lenjingradu te je diplomirao 1975., kada je i regrutiran u KGB , tajnu službu Sovjetskog Saveza.

Djed aktualnog ruskog predsjednika bio je Spiridon Ivanovič Putin (1879. - 1965.) te je, među ostalim, radio kao osobni kuhar čelnika Sovjetskog Saveza Vladimira Lenjina, a i njegova nasljednika Josifa Staljina. Spiridon se s 15 godina preselio iz Tverske oblasti u Sankt Peterburg te je učio kuhati i radio u poznatom hotelu Astoria. Navodno je služio Grigorija Rasputina, mistika i savjetnika ruske carice Aleksandre. Nakon Ruske revolucije i završetka Prvoga svjetskog rata preselio se u Moskvu i bio kuhar Lenjinu, a nakon njegove smrti 1924. kuhao je i za njegova nasljednika Staljina. Pretpostavka je da je Putin, kao i njegov unuk, bio zaposlen u NKVD-u, tajnoj policiji koja je preteča KGB-a. Radio je sve do svoje smrti kao kuhar u pansionu moskovske Komunističke partije.

Deset godina kasnije poslan je u tadašnju Istočnu Njemačku, u Dresden, a u Njemačkoj je bio i za vrijeme revolucionarnih promjena i pada Berlinskog zida , koje je označilo početak pada komunizma u istočnoj Europi. Početkom 1990. vraća se u Rusiju te se ubrzo povlači iz aktivne službe KGB-a u činu pukovnika, nakon čega počinje strelovita politička karijera koja će ga nepunih deset godina kasnije dovesti do mjesta najmoćnijeg čovjeka u Rusiji i jednog od najmoćnijih u svijetu. Prvu polovicu 1990-ih proveo je u Sankt Peterburgu te je došao do mjesta prvog zamjenika gradonačelnika, a 1996. se preselio u Moskvu i radio u administraciji tadašnjeg predsjednika Borisa Jeljcina. Već dvije godine kasnije, 1998., Jeljcin postavlja Putina na mjesto ravnatelja FSB-a, nasljednika KGB-a, a nedugo nakon toga na mjesto tajnika Vijeća sigurnosti, utjecajnog tijela u strukturi ruske vlasti.

Već 1999. Jeljcin ga postavlja za premijera, a nakon njegove iznenadne ostavke krajem 1999. postaje vršitelj dužnosti predsjednika države te na izborima u ožujku osvaja svoj prvi predsjednički mandat. Rastu njegove popularnosti u zemlji, smatraju analitičari, doprinijelo je to što je pokrenuo dobro organiziranu vojnu operaciju protiv pobunjenika u Čečeniji, koji su se htjeli odcijepiti. O njegova prva dva mandata ispisani su tomovi, a poznato je da je uveo visoko centraliziranu kontrolu odozgo prema dolje, pod svoju šapu stavio većinu ruskih medija, a po nekim procjenama država je pod njegovim vodstvom preuzela kontrolu nad oko 70 ruskog gospodarstva.

Poznato je i njegovo zauzdavanje oligarha, koji su se potkraj Jeljcinova mandata previše osilili, tako da im je dao do znanja da im sudbina ovisi o odanosti njemu osobno. Najpoznatiji je primjer Mihaila Hodorkovskog, jedan od najbogatijih oligarha, koji se nije želio povinovati Putinovoj volji, nego je najavio da će se politički aktivirati protiv njega. Vrlo brzo se našao pred sudom pod optužbom za porezna dugovanja, oduzeta mu je tvrtka Jukos, a on je završio u Sibiru. Obračunavao se surovo sa svim kritičarima, od novinara do političara, pa su tako pod sumnjivim okolnostima stradali utjecajna novinarka Anna Politkovskaja, liberalni političar Boris Nemcov, bivši špijun Aleksandar Litvinenko, a zadnji poznati slučaj onaj je Alekseja Navaljnog, oporbenog lidera koji je u veljači ove godine, također pod sumnjivim okolnostima, umro u sibirskom zatvoru.