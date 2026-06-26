Putin planira nešto na istoku Europe, javili se Poljaci: 'Moramo mu dati do znanja...'

Obavještajci na Baltiku ponovno su na nogama, jer se čini da Rusija, koju ozbiljno nagrizaju dalekometni ukrajinski napadi, "priprema vojne provokacije protiv baltičkih zemalja ili Poljske." To je upozorenje odaslala početkom tjedna latvijska obavještajna služba.

Pritom su naveli da im se čni kako je rusko djelovanje "daleko od napada velikih razmjera". To se s laže i s prošlotjednom izjavom jednog visokog dužnosnika s Baltika, koji je otkrio da "prima obavještajne podatke da Vladimir Putin nešto planira oko baltičkih država".

Zbog toga se strahuje da bi Putin mogao testirati obrambene mogućnosti, ali i američku podršku Latviji, Litvi i Estoniji, najmanjim državama članicama NATO-a. No, Latvijci smatraju da Rusija nije sprema otvoriti drugu bojišnicu. No, zato može izvesti "hibridne napade, poput projektila, dronova ili drugih akcija osmišljenih da pošalju signal: 'Prestanite podržavati Ukrajinu ili ćete imati vlastite probleme'", piše Guardian.

Latvijski ministar obrane Raivis Melnis najavio je skoro raspoređivanje dodatnih sustava protuzračne obrane duž granice s Rusijom. O tome je u četvrtak održan i sastanak vojnog i političkog vrha te zemlje, na kojem je riječi bilo i o postavljanju fizičkih barijera te razmjeni povjerljivih informacija o ruskim aktivnostima.