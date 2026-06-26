Putin planira nešto na istoku Europe, javili se Poljaci: 'Moramo mu dati do znanja...'

Obavještajci u baltičkim zemljama smatraju da će Rusija pokušati izvesti neke provokacije kako bi testirao čvrstoću NATO-a na istočnom kraju
Obavještajci na Baltiku ponovno su na nogama, jer se čini da Rusija, koju ozbiljno nagrizaju dalekometni ukrajinski napadi, "priprema vojne provokacije protiv baltičkih zemalja ili Poljske." To je upozorenje odaslala početkom tjedna latvijska obavještajna služba.
Pritom su naveli da im se čni kako je rusko djelovanje "daleko od napada velikih razmjera". To se s laže i s prošlotjednom izjavom jednog visokog dužnosnika s Baltika, koji je otkrio da "prima obavještajne podatke da Vladimir Putin nešto planira oko baltičkih država".
Zbog toga se strahuje da bi Putin mogao testirati obrambene mogućnosti, ali i američku podršku Latviji, Litvi i Estoniji, najmanjim državama članicama NATO-a. No, Latvijci smatraju da Rusija nije sprema otvoriti drugu bojišnicu. No, zato može izvesti "hibridne napade, poput projektila, dronova ili drugih akcija osmišljenih da pošalju signal: 'Prestanite podržavati Ukrajinu ili ćete imati vlastite probleme'", piše Guardian.
Latvijski ministar obrane Raivis Melnis najavio je skoro raspoređivanje dodatnih sustava protuzračne obrane duž granice s Rusijom. O tome je u četvrtak održan i sastanak vojnog i političkog vrha te zemlje, na kojem je riječi bilo i o postavljanju fizičkih barijera te razmjeni povjerljivih informacija o ruskim aktivnostima.
Hibridna operacija?
Provokacije, koje se spominju, već su itekako osjetili na Baltiku. NATO-ovi zrakoplovi već su srušili ruske dronove iznad Estonije i Latvije. NATO je krajem prošlog mjeseca najavio novu vojnu strukkturu s ciljem bržeg raspoređivanja snaga upravo u tim zemljama.
Iako su trupe NATO-a na istoku Europe koncentrirane pod multinacionalnim zapovjedništvom u poljskom Szczecinu. No, predložene izmjene podrazumijevaju stvaranje dodatnog zapovjedništva korpusa, čime se omogućuje brza koncentracija nekoliko divizija ukupne velićine između od 40 i 60 tisuća vojnika.
"Ne bih isključio mogućnost da sami Rusi provedu neku vrstu hibridne operacije protiv ruskog teritorija kako bi stvorili izgovor za napad na državu članicu NATO-a. Vjerujem da bi takve akcije mogle poslužiti za testiranje Članka 5. Saveza u sljedeće dvije godine", upozorio je i poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski na događaju "Rat i mir" u sklopu TEDx-a u Wrocławu te dodao:
"Moramo dati Vladimiru Putinu do znanja da znamo što planira i da nećemo nasjesti. To bi bilo potpuno neprihvatljivo i branit ćemo svaki centimetar NATO-ova teritorija. Mi, Europljani, nismo neutralni između dvije strane. Stojimo na strani žrtve agresije - Ukrajine. A Rusija je agresor", naglasio je Sikorski i dodao da je otpor Ukrajine zasad onemogućio rusku ofenzivu istočni bok NATO-a.
Provokacije su se već događale
Unatoč tim upozorenjima, NATO zasad ne raspolaže značajnijim dokazima da Moskva sprema napad na Baltik. No, CIA i MI6 su prije invazije na Ukrajinu, koja je počela u veljači 2022. godine, iznijeli detaljna upozorenja. Kako je ove godine rusko napredovanje u Ukrajini zaustavljeno, zapadni se obavještajci pitaju hoće li Kremlj upotrijebiti neku drugu taktiku da sadašnje stanje preokrene u svoju korist.
U Ukrajini su se sabotaže već događale u nekoliko navrata. U ljeto 2024., Rusi su poslali pakete s molotovljevim koktelima u Veliku Britaniju, Poljsku i Njemačku. Prošlog rujna je 19 dronova prešlo u Poljsku, pa je morao intervenirati i NATO. Stanovništvu je tada rečeno da se sklone na sigurno.