Putin ne ide na samit BRICS-a u Južnu Afriku, boji se da ga ne isporuče u Haag

Vlada u Pretoriji je pokušala pronaći izlaz iz obaveze pritvaranja Putina. No, najveća oporbena stranka tužila je vladu kako bi je natjerala da ga uhiti. U sudskom podnesku, južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa tada je ustvrdio da je Rusija jasno dala do znanja da bi uhićenje Putina bilo jednako objavi rata. Napori južnoafričke vlade nisu urodili plodom, a kako nisu mogli pružiti jamstva imuniteta, Putin je očito zaključio da je prerizično putovati.

Ruski čelnik do sada je odbijao uhidbeni nalog ICC-a na temelju toga što Rusija nije stranka Rimskog statuta. Ali to nije važno jer je Ukrajina priznala nadležnost suda, a Putinovi zločini su počinjeni u Ukrajini. Sve to sada čini Rusiju manje učinkovitom u postizanju svojih diplomatskih i političkih ciljeva i smanjuje 'Putinov svijet'. Na primjer, na prošlotjednom samitui Rusija-Afrika prisustvovalo je samo 17 šefova država, znatno manje od posljednjeg puta kada je 43 šefa država došlo u Soči. Putin je znatno smanjio svoja putovanje izvan Rusije od početka invazije na Ukrajinu.

Čak ni vlade koje simpatiziraju Rusiju, kao u Južnoafričkoj Republici, više neće moći pružiti čvrsta jamstva imuniteta za Putina. Oporbene stranke, civilno društvo i neovisno pravosuđe znače da će izgledi za uhićenje uvijek postojati u zemljama članicama ICC-a - bez obzira što vlada želi. I za to postoji značajan presedan. Bivši sudanski predsjednik Omar al-Bašir morao je pobjeći sa samita Afričke unije u Južnoj Africi 2015., nakon što je lokalni sud presudio da ga treba uhititi na temelju optužnice ICC-a. Južnoafrička vlada obećala je Baširu da neće biti uhićen, ali sud je imao drugačiji stav.