Putin ih zove ‘novom elitom’: Tko su ljudi koji bi trebali u budućnosti vladati Rusijom?

Ruski predsjednik Vladimir Putin uporno ponavlja da su sudionici rata protiv Ukrajine 'nova ruska elita'. Prema službenoj retorici Kremlja, upravo bi se iz redova onih koji su se vratili iz takozvane 'specijalne vojne operacije' trebao stvarati novi upravljački kadar Rusije

Nezavisni ruski portal Meduza provjerio je koliko se ta tvrdnja poklapa sa stvarnošću. Analiza otvorenih izvora pokazuje da su najmanje 1305 sudionika ruske invazije na Ukrajinu nakon povratka s ratišta dobili mandate, javne funkcije ili položaje u državnim i paradržavnim strukturama. No ključni zaključak nije onaj koji Kremlj želi istaknuti. Rat se, pokazuje Meduza, doista pretvorio u odskočnu dasku za karijeru— ali ponajprije za one koji su i prije rata već imali pristup vlasti, državnim strukturama, vojsci, sigurnosnom aparatu ili regionalnim elitama.

Najmanje 1305 ratnih veterana ušlo je u sustav Sustavno guranje 'veterana SVO-a' u vlast Meduza bilježi od početka 2024. godine, kada je Putin pokrenuo kadrovski program 'Vrijeme heroja'. Taj program trebao bi sudionike rata pripremati za državne dužnosti kroz selekciju, obuku, mentorstvo i stažiranje. Do lipnja 2026. Meduza je iz otvorenih izvora sastavila bazu od 1305 sudionika rata koji su nakon povratka s fronta pobijedili na lokalnim ili regionalnim izborima ili dobili imenovanja u tijela vlasti, javne organizacije i strukture bliske državi. Ukupno su zauzeli 1311 funkcija jer su neki promijenili više položaja. Autori analize naglašavaju da je riječ o minimalnoj procjeni. Nisu svi 'veterani' vidljivi u javnim izvorima, a lokalne i regionalne institucije često ne objavljuju potpune podatke. Samo je Dmitrij Medvedev, predsjednik Jedinstvene Rusije, tvrdio da je oko 1500 povratnika iz rata postalo lokalnim zastupnicima te stranke. Meduza je imenom uspjela identificirati njih 431. Razlika je objašnjiva: u Rusiji je od 2023. do 2025. na regionalnoj razini podijeljeno 2131 mandat, a na općinskoj oko 110 tisuća. Podaci o njima često su fragmentarni, osobito u udaljenim područjima.

Proces se ubrzava I nepotpuna baza pokazuje jasan trend. Sudionici rata sve češće dobivaju mandate u općinskim i regionalnim vijećima, mjesta u administracijama i ministarstvima, funkcije u uredima guvernera, državnim fondovima, školama, sveučilištima, veteranskim organizacijama i “patriotskim projektima”. Tempo raste iz godine u godinu. Meduza je za 2023. pronašla 45 takvih imenovanja, za 2024. najmanje 201, a za 2025. već najmanje 754. Od siječnja do svibnja 2026. zabilježeno ih je još najmanje 311. Ratni status ne znači nužno stvarnu borbenu službu Ruski portal upozorava da se iza statusa 'sudionika SVO-a' često kriju vrlo različite biografije. Neki su zaista bili na bojišnici, neki su ondje poginuli, ali dio političara i dužnosnika ratni je status stekao kroz specijalizirane dobrovoljačke formacije poput BARS-a ili 'Ahmata', gdje je stvarna blizina fronti često upitna. U ruskoj vojsci i među provladinim ratnim blogerima uvriježio se izraz 'zastupnički bataljuni' ili 'praonice' — jedinice kroz koje dužnosnici i političari mogu demonstrirati lojalnost Kremlju, popraviti narušeni imidž ili dobiti formalni status ratnog veterana.

Kremlj Izvor: EPA / Autor: Yuri Kochetkov







+3 Kremlj Izvor: EPA / Autor: Yuri Kochetkov

Meduza je pronašla najmanje 113 aktualnih dužnosnika koji su služili u odredima BARS. Od njih su 22 nakon službe dobila novu funkciju, a 91 je zadržao staru. Još 30 osoba iz tih odreda nalazi se na stranačkim listama kao mogući kandidati Jedinstvene Rusije i Komunističke partije na izborima 2026. Sličnu ulogu ima i 'Ahmat', sustav postrojbi povezanih s Čečenijom, Rosgvardijom i ruskom vojskom. Meduza je identificirala 18 javnih dužnosnika koji su služili u 'Ahmatu' ili povezanim jedinicama. Deset ih je nakon toga dobilo nove funkcije, a osam je zadržalo stare. Odskočna daska — ali za one koji su već bili u sustavu Na prvi pogled brojke potvrđuju službenu priču Kremlja: sudionici rata doista ulaze u vlast. No dublja analiza pokazuje da se ne radi o masovnom društvenom usponu 'običnih vojnika iz rovova'. Od 1305 osoba koje su nakon sudjelovanja u ratu dobile mandat ili funkciju, najmanje 447 već je ranije imalo iskustvo rada u državnim ili općinskim strukturama. Još 303 osobe imale su profesionalnu vojnu pozadinu, a 98 ih je radilo u sigurnosnim službama. Budući da se te skupine djelomično preklapaju, Meduza zaključuje da je najmanje 848 od 1305 imenovanih i prije rata imalo biografiju blisku državnoj službi.

Drugim riječima, 'SVO' je postao karijerni akcelerator prije svega za bivše dužnosnike, zastupnike, općinske službenike, profesionalne vojnike, pripadnike sigurnosnih struktura i ljude povezane s regionalnim elitama. Obični veterani, naprotiv, ostaju manjina među onima koji se probijaju do javnih funkcija. Čak i pojedini predstavnici ruskih vlasti neizravno priznaju problem. Sergej Novikov, dužnosnik iz predsjedničke administracije zadužen za javne projekte, govorio je krajem 2025. da su 'deseci tisuća' veterana bez posla. Državni mediji prvotno su objavili brojku od oko 250 tisuća nezaposlenih sudionika rata, ali su te navode poslije izmijenili. Najčešće dobivaju simbolične, a ne stvarno moćne funkcije Sudionici rata ulaze u širok raspon institucija, ali najčešće ne na položaje s velikim budžetima i stvarnom moći. Dva visoka regionalna dužnosnika rekla su Meduzi da se veterane uglavnom postavlja na funkcije povezane s mladima, 'patriotskim odgojem', veteranskim organizacijama ili sigurnošću. 'Zvuči ozbiljno — šef odjela, zamjenik ministra ili čak ministar. Ali to nisu funkcije na kojima se, zbog neiskustva, može napraviti velika šteta', rekao je jedan od sugovornika Meduze.

Godišnja press konferencija Vladimira Putina Izvor: Profimedia / Autor: Vladimir Smirnov / TASS / Profimedia







+11 Godišnja press konferencija Vladimira Putina Izvor: Profimedia / Autor: Vladimir Smirnov / TASS / Profimedia

To potvrđuju i podaci. Gotovo polovica svih novih imenovanja, mandata i javnih uloga otpada na općinsku razinu — 656 od 1311. Regionalnih položaja je 570, a federalnih 85. Poseban, manji blok čine obrazovne ustanove: Meduza je našla 20 takvih imenovanja, uključujući ravnatelje škola, koledža i tehničkih učilišta. Najčešća funkcija za povratnike iz rata jest zastupnička. Meduza je pronašla 559 osoba koje su nakon rata dobile ili zadržale mandate. Od toga su 384 općinski zastupnici, a 160 regionalni. U Državnoj dumi ih je 15, ali većina je samo zadržala mandate koje su imali i prije rata. Novi zastupnici na lokalnoj i regionalnoj razini služe Kremlju kao vidljiv dokaz da se 'nova elita' doista formira. No njihova stvarna moć najčešće je ograničena. Jedan sugovornik blizak predsjedničkoj administraciji opisao je takve mandate kao 'dobro sredstvo za izvještavanje predsjednika': plaće i ovlasti su male, osobito u manjim gradovima i selima, ali titula zastupnika dobro izgleda u političkoj statistici. Izvršna vlast ostaje zatvorenija za ‘ljude s ulice’ Drugačija je situacija u izvršnoj vlasti, gdje funkcije nose realnije ovlasti. Ondje je ulazak 'veterana' znatno kontroliraniji.

Rusija zasad ima dva guvernerska slučaja povezana s ratnom biografijom: Jevgenij Pervišov, koji je postao guverner Tambovske oblasti, i Aleksandar Šuvajev, imenovan vršiteljem dužnosti guvernera Belgorodske oblasti. Među novim imenovanjima Meduza navodi i 14 zamjenika guvernera ili potpredsjednika regionalnih vlada, 12 regionalnih ministara, 25 zamjenika ministara te 26 gradonačelnika i čelnika općina. No i ovdje dominiraju ljudi koji su već bili dio sustava. Među 358 osoba u izvršnoj vlasti, 130 ih je ranije radilo u državnim ili općinskim strukturama, 157 ih je imalo profesionalnu vojnu pozadinu, a 38 sigurnosnu. Zaključak Meduze je jasan: što je funkcija važnija i bliža stvarnom upravljanju, to je veća vjerojatnost da je dobiva netko tko je i prije rata bio uklopljen u državnu hijerarhiju. Rat kao način bijega od kaznenog progona Meduza navodi i još jedan motiv zbog kojeg dio dužnosnika odlazi u rat: izbjegavanje kaznenog progona. Prema riječima ruskog glavnog tužitelja Aleksandra Gucana, u 'zoni SVO-a' je u ožujku 2026. služilo najmanje 1100 osoba osuđenih za korupcijska kaznena djela.

Na proljeće 2025. na fronti se nalazilo oko stotinu osuđenih političara ili državnih službenika, uključujući pripadnike sigurnosnih struktura, no njihov točan broj nije poznat. Jedan od primjera je Aleksej Lokotčenko, zastupnik u državnom saboru Baškirije. On je otišao u rat u veljači 2024. i ondje bio ranjen, ali je u prosincu iste godine, dok je bio na dopustu, uhićen zbog optužbi za posredovanje u primanju mita u osobito velikom iznosu. Sud ga je u ožujku 2026. osudio na deset godina zatvora. Ironično, Lokotčenko je završio u zatvoru jer je drugoj osobi navodno obećao pomoći da izbjegne kaznu — preko fiktivnog ugovora s ruskim ministarstvom obrane. Neki su doista poginuli Unatoč raširenosti 'zastupničkih bataljuna', dio ruskih političara i dužnosnika zaista je sudjelovao u borbama. Neki su poginuli. Meduza navodi slučaj Pavela Kočandžija, 24-godišnjeg općinskog zastupnika iz Sankt-Peterburga i vojnika po obrazovanju, koji je ubijen na fronti u kolovozu 2023. Bivši čelnik jednog kostromskog rajonskog središta, Igor Ustjužanin, poginuo je nakon što je na ratište otišao umjesto na izdržavanje kazne od osam i pol godina zatvora zbog korupcije.

Portal Sjever.Realii do veljače 2025. izbrojio je najmanje 32 poginula predstavnika ruske vlasti. Prema Meduzinoj analizi, nakon toga se u otvorenim izvorima pojavilo još najmanje 16 takvih slučajeva. Minimalna procjena tako iznosi do 48 poginulih dužnosnika i političara. Bit će ih još više Kremlj, prema svemu sudeći, ne tretira promicanje sudionika rata kao privremenu kampanju. Oko njih se gradi nova kadrovska i ideološka infrastruktura. Odlazak na frontu sve se više predstavlja kao dokaz političke pouzdanosti, lojalnosti i prava na javnu funkciju. To će se vidjeti i na izborima zakazanima za rujan 2026. Meduza je pronašla 1326 osoba koje su najavile sudjelovanje na izborima ili prošle kroz stranačke predizbore kao sudionici rata. Od njih je 152 već dobilo neku javnu funkciju nakon sudjelovanja u 'SVO-u', što znači da je potencijalno riječ o 1174 novih lica. Glavni kanal ostaje Jedinstvena Rusija. Na stranačkom portalu za preliminarno glasanje Meduza je našla 1172 potencijalna kandidata za izbore različitih razina. Medvedev je tvrdio da je 480 sudionika rata pobijedilo u predizborima, no još nije jasno koliko će ih zaista završiti na konačnim listama.