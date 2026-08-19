Užas u Zagrebu: Tri djevojčice napale 13-godišnjakinju, majka tvrdi: 'Skakale su joj po glavi'

Trinaestogodišnja djevojčica napadnuta je na igralištu u zagrebačkom Savskom Gaju, nakon čega je završila na hitnom prijemu Dječje bolnice u Klaićevoj.
Prema riječima njezine majke, napale su je tri djevojčice u dobi od 11 do 13 godina, piše Jutarnji list. 'Skakale su mojoj kćeri po glavi do te mjere da joj je ostao trag tenisice na čelu. Njih tri na nju jednu', ispričala je majka za Jutarnji.
Sve je, prema njezinim riječima, počelo tijekom posjeta trgovačkom centru, gdje je njezina kći bila s prijateljicom. Nakon svađe oko Snapchata, tri djevojčice navodno su nagovarale 13-godišnjakinju da s njima ode na igralište u Savski Gaj pod izlikom da će se ondje obračunati s drugom djevojčicom.
Majka tvrdi da je njezina kći odbila poći, ali da su je djevojčice ipak odvukle do igrališta. Ondje su je, prema njezinim riječima, fizički napale. Napad je prekinula žena koja se slučajno našla na igralištu, nakon čega su se djevojčice razbježale.
Majka je kćer odvela u Klaićevu bolnicu. Kaže da djevojčica nema prijeloma, ali je dobila Šancov ovratnik i preporučeno joj je strogo mirovanje. Zadobila je ogrebotine i hematome na glavi, leđima i trbuhu te se žali na mučninu i bolove u glavi i vratu.
Nakon liječničkog pregleda majka i djevojčica slučaj su prijavile policiji u Remetincu.