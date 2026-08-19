Užas u Zagrebu: Tri djevojčice napale 13-godišnjakinju, majka tvrdi: 'Skakale su joj po glavi'

Prema riječima njezine majke, napale su je tri djevojčice u dobi od 11 do 13 godina, piše Jutarnji list. 'Skakale su mojoj kćeri po glavi do te mjere da joj je ostao trag tenisice na čelu. Njih tri na nju jednu', ispričala je majka za Jutarnji.

Sve je, prema njezinim riječima, počelo tijekom posjeta trgovačkom centru, gdje je njezina kći bila s prijateljicom. Nakon svađe oko Snapchata, tri djevojčice navodno su nagovarale 13-godišnjakinju da s njima ode na igralište u Savski Gaj pod izlikom da će se ondje obračunati s drugom djevojčicom.